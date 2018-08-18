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Латвийский юрист Инесе Эюгбо, проживающая также в Великобритании, заметила, что в Латвии оценивают успешность родителя по знаниям его ребенка латышского языка.

"Интересно, что, приезжая в Латвию, у тебя как у удавшегося родителя лишь один критерий -говорит ли твой ребенок по-латышски? Никого не интересует ничего другое - счастлив ли твой ребенок/здоров/хорошо ли учится в школе и т.д. Ты можешь хоть лупить своего ребенка и орать на него, это не интересует, главное, чтоб это делалось на латышском", — иронизируя написала Эюгбо в своем Twitter.

Interesanti, ka atbraucot uz LV, Tevis kā derīga vecāka vienīgais kritērijs ir - vai Tavs bērns runā latviski? Nevienam neinteresē nekas cits - vai bērns laimīgs/vesels/labi mācās skolā/utt. Tu vari kaut bērnu klapēt vai aurot uz bērnu, tas neinteresē, ja vien to dari latviski. — Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) 17 августа 2018 г.

"Ваше качество родителя, возможно, не интересует тех, кто вас оценивает. Интересует ваше качество латыша. В Латвии даже сейчас общественно полезными считают только тех людей, у которых есть дети", — выразила свое мнение зрения Рута Зилвере.

Jūsu kā vecāka kvalitātes, iespējams, tos Jūsu vērtētājus neinteresē. Interesē Jūsu kā latvietes kvalitātes. Latvijā arī tagad par sabiedrībai noderīgiem uzskata tikai tos cilvēkus, kuriem ir bērni. — Ruta Zilvere (@RZilvere) 17 августа 2018 г.

"Печально, даже очень. Со мной только один человек позволил такой разговор (за все 7 лет). Мои друзья/родственники/знакомые кажутся очень толерантными, либеральными. У нас в Гарциемсе классные друзья — почти все ровесники Томаса и говорят на двух языках. Есть еще суперважный критерий. Разговоры матерей о том, как часто болеет ребенок. Мы получили очень высокую оценку, так как Томас болел только три дня. А в Латвии болеют все нон-стоп", - написала Сандра Ружа.

Bet ir gan LV super svarīgs kritērijs:) mammu sarunās! Vai Tavs bērns daudz slimo! Un tad mēs izpelnamies ļoti augstu novērtējumu, jo Tomass slimoja tik 3 dienas. Bet LV tā slimošana ir non stop. — Sandra Ruža (@Ruza_Sandra) 17 августа 2018 г.

"Ты свой жизненный путь выбрала. Оставь в покое латышей, которых заботит их язык и идентичность", — написала Rītucītis.