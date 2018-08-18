Эмигрант о Латвии: все хотят знать, говорит ли твой ребенок по-латышски (45)

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Общество | 18 августа 2018 года, 10:25

Латвийский юрист Инесе Эюгбо, проживающая также в Великобритании, заметила, что в Латвии оценивают успешность родителя по знаниям его ребенка латышского языка.

"Интересно, что, приезжая в Латвию, у тебя как у удавшегося родителя лишь один критерий -говорит ли твой ребенок по-латышски? Никого не интересует ничего другое - счастлив ли твой ребенок/здоров/хорошо ли учится в школе и т.д. Ты можешь хоть лупить своего ребенка и орать на него, это не интересует, главное, чтоб это делалось на латышском", — иронизируя написала Эюгбо в своем Twitter.

"Ваше качество родителя, возможно, не интересует тех, кто вас оценивает. Интересует ваше качество латыша. В Латвии даже сейчас общественно полезными считают только тех людей, у которых есть дети", — выразила свое мнение зрения Рута Зилвере.

"Печально, даже очень. Со мной только один человек позволил такой разговор (за все 7 лет). Мои друзья/родственники/знакомые кажутся очень толерантными, либеральными. У нас в Гарциемсе классные друзья — почти все ровесники Томаса и говорят на двух языках. Есть еще суперважный критерий. Разговоры матерей о том, как часто болеет ребенок. Мы получили очень высокую оценку, так как Томас болел только три дня. А в Латвии болеют все нон-стоп", - написала Сандра Ружа.

"Ты свой жизненный путь выбрала. Оставь в покое латышей, которых заботит их язык и идентичность", — написала Rītucītis.

Комментарии 45
Лапуля 6 часов назад
Это общество действительно больно. Как удобно устроились латвийские чиновники-глисты! Можно ничего не делать для страны, разваливать экономику, вырубать леса, выдавливать народ из страны, уничтожать медицину и образование. Можно закрывать школы и детские больницы, можно воровать, воровать, воровать из казны Латвии. А при любой попытки призвать их к ответу чудные "аргументы" - "Мы защищаем латышский язык" и "Русские идут!" И вот так, без вложения средств, латышей держат в узде уже 30 лет!!! Рабская психология.
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Диагност 6 часов назад
Я это называю "патриотизм головного мозга". Когда слышу подобную глупость, предлагаю представить, что человек немой - сразу станет понятно, что самое главное это возможность коммуникации, а не способ этой коммуникации. А когда понятно это - возникает вопрос о наполнении коммуникации смыслом, что зависит от интеллекта, а не от того, на каком языке (или не на языке вовсе) человек коммуницирует. И вот то, что с наполнением коммуникации смыслом в стране туго - и есть настоящая проблема, наряду с тем, с чего я начал - что общество больно.
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Патриот 6 часов назад
Да на х....й пошли со своим латышским. Латвии больше нет, помойка однаосталась и пара латышей. Латыши за короткое время умудрились уничтожить культуру, родной язык, страну. На это способны только люди дебилы, больные шизофрений, дауны!
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