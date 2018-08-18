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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Латвия, несмотря на свое членство в ЕС, похожа на республику модернизированного Советского Союза.

«Три прибалтийские республики в составе ЕС стонут сейчас. Оставшееся население этих стран стонет. Думаете, те кто уехал, хотели уезжать? Я общаюсь с местными в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Юрмале. Они рассказывают, какое у них раньше было производство масла, молока, шпрот… Но сейчас перекрыли квоты и стали брать другие, те, что похуже», - сказал журналист.

По его словам, Эстония в своем прогрессе заметно отличается от соседней Латвии.

«Эстония вообще прорвалась. Какие там хорошие дороги построили. Но если вы приедете сегодня в Латвию, то попадете в Советский Союз. Немного модернизированный, но Советский Союз», - заключил Гордон.

Фото: pexels.com/Aleksejs Bergmanis