В России отрицают проверку концертов Вайкуле (27)

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Общество | 18 августа 2018 года, 12:38

Общественный совет московской полиции не инициировал никаких проверок концертной деятельности зарубежных исполнителей в России, в том числе Лаймы Вайкуле, сообщил ТАСС зампредседателя общественного совета Валерий Грибакин.

"Не принималось никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России певицы Лаймы Вайкуле", - сказал он.

Напомним, как ранее писал Mixnews, ссылаясь на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском главке МВД Александра Хаминского, что в России намереваются инициировать проверку концертной деятельности Вайкуле.

"По всей видимости, Александр Хаминский в своих комментариях высказывал мнение как частное лицо, имеющее юридическую практику. Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах общественного совета", - отметил Грибакин.

Напомним, пристальное внимание было приковано к латвийской певице Лайме Вайкуле, из-за того, что та заявила на пресс-конференции в Одессе, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это ни предложили.

Фото: flickr.com/mqd1231

Комментарии 27
Патриот 4 часа назад
Да кому нахрен эта старуха со своими нравами нужна. Испортившийся продукт! Слишком много внимания для дуры со старческой болячкой.
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Раймонд П.4 часа назад
Да затрахали вы уже этой вайкулей. Только этим eбaнутым саням и патриотсам это интересно.
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Ъ4 часа назад
Человек просто сказал, что в случае посещения Крыма её ждёт "бан" на Украине. Вот если бы именно так и сказала,то и вопросов к ней не было,так уже делали другие артисты которые сказали что не могут ехать в Крым так как на Украине есть родня к которым они потом не смогут поехать,потому что ебнутные хохлы сразу затравят человека и сделают его не въездным на территорию Украины,например Лолита Милявская не может поехать теперь к матери на Украину,а Лайме должно быть стыдно что к своим солидным годам не научилась грамотно отвечать на провокационные вопросы и она утверждала что мол гражданам ЕС запрещено ехать в Крым(это не так на самом деле) и выступать с концертами(это тоже все фигня учитывая что несколько артистов с мировым именем посещали с концертами Крым),думаю что возможно со временем вся эта шумиха вокруг Вайкуле утихнет,но осадок останется и вероятно последствия будут в снижении интереса к творчеству Лаймы Вайкуле.
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