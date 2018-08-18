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Общественный совет московской полиции не инициировал никаких проверок концертной деятельности зарубежных исполнителей в России, в том числе Лаймы Вайкуле, сообщил ТАСС зампредседателя общественного совета Валерий Грибакин.

"Не принималось никаких решений по поводу обращения в ГУ МВД Москвы, МВД России и другие правоохранительные органы с просьбой инициировать проверки концертной деятельности в России певицы Лаймы Вайкуле", - сказал он.

Напомним, как ранее писал Mixnews, ссылаясь на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при московском главке МВД Александра Хаминского, что в России намереваются инициировать проверку концертной деятельности Вайкуле.

"По всей видимости, Александр Хаминский в своих комментариях высказывал мнение как частное лицо, имеющее юридическую практику. Данная тема никак не рассматривалась на заседаниях и рабочих группах общественного совета", - отметил Грибакин.

Напомним, пристальное внимание было приковано к латвийской певице Лайме Вайкуле, из-за того, что та заявила на пресс-конференции в Одессе, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это ни предложили.

Фото: flickr.com/mqd1231