Общество |

Число лиц, оставшихся без государственного страхования здоровья, может оказаться в 10 раз меньше, чем считалось ранее, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

Ранее министр сообщала, что добровольные взносы обязательного страхования здоровья придется внести 100-300 тыс. жителей, а спустя чуть более двух месяцев заявила, что их число все-таки будет меньше.

По словам Чакши, внести добровольные взносы обязательного страхования здоровья придется примерно 30 тыс. жителей, но и эта цифра не окончательная - точное число застрахованных государством лиц станет известно после того, как будет разработана база данных этих лиц, и все системы будут соединены.

Сейчас идет напряженная и сложная работа по созданию базы данных, которая должна начать действовать в тестовом режиме уже в начале сентября.

В число этих 30 тыс. жителей могут войти те, кто работают в теневой экономике, получают зарплаты в конвертах или не зарегистрировались в качестве безработных, пояснила Чакша.

Министерство финансов сообщило также, что жители Латвии меняют статус предпринимательской деятельности с микропредприятий на другие ее формы, чтобы за них вносились социальные взносы, и они могли получать полную корзину оплачиваемых государством услуг здравоохранения.

Как сообщалось, 14 декабря 2017 года Сейм принял закон о финансировании здравоохранения, согласно котрому, в оплачиваемый государством минимум медицинской помощи, который будут получать все жители Латвии независимо от размера внесенных социальных взносов, войдут неотложная помощь, родовспоможение, услуги семейного врача и предусмотренные для лечения лекарства и медицинские устройства, компенсируемые из госбюджета.

Для получения полной корзины услуг здравоохранения жители Латвии должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья.

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