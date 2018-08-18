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Все больше латвийцев считают, что Латвия должна по возможности меньше участвовать в различных международных событиях, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.

47% опрошенных жителей (на 7 процентных пунктов больше, чем год назад) считают, что Латвии следует проводить сдержанную международную политику.

39% респондентов поддерживают активное участие Латвии в международных событиях.

У 15% опрошенных не было конкретного мнения по этому вопросу.

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