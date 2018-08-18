Жители считают, что Латвия должна вести сдержанную международную политику (2)
Общество | 18 августа 2018 года, 15:29
Все больше латвийцев считают, что Латвия должна по возможности меньше участвовать в различных международных событиях, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.
47% опрошенных жителей (на 7 процентных пунктов больше, чем год назад) считают, что Латвии следует проводить сдержанную международную политику.
39% респондентов поддерживают активное участие Латвии в международных событиях.
У 15% опрошенных не было конкретного мнения по этому вопросу.
Фото: pixabay.com
Политику вести некому, вот в чем беда Латвии. В правительстве и Сейме псы на поводке в строгом ошейнике, президент половая тряпка и кучка отмороженных которая их выбирала. Почти у половины страны нет права голоса.
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А куда тогда деть голубое лобби , они же у нас в каждой бочке затычка...
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