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Столица продолжает отмечать свой день рождения — сегодня в парках и на площадях, в центре города и на периферии Риги пройдет много культурно-развлекательных мероприятий. 18 и 19 августа общественный транспорт столицы будет бесплатным.

К празднику города приурочено сразу несколько выставок: «Рига на протяжении 100 лет» на площади Ливу — со старинными фотографиями и работами современных фотографов, выставка документальных исторических свидетельств «Рижскому Латышскому обществу — 150», размещенная в окнах здания Латвийского Национального архива на улице Шкюню, 11.

Рижское Латышское общество отмечает круглую дату в Верманском саду концертами, поэтическими чтениями, для детей организованы творческие мастерские и развлечения. А на Домской площади можно рассмотреть, как расписано 149 медведей из знаменитой германской экспозиции United Buddy Bears.

Стоит заглянуть в Военный музей любителям моделек кораблей: там клуб масштабных моделей IPMS Latvi» представляет экспозицию Golden Model 2018. Морские сражения» — миниатюрные кораблики и вертолетики выполнены со всеми мелкими деталями. Вход свободный.

Очень широкий выбор сегодня у любителей активного отдыха и спорта: на Луцавсале — турнир Риги по пляжному волейболу и Кубок Даугавы по заплыву в открытой воде, на трассе в Бикерниеки — праздник авторалли со зрелищными гонками, на Городском канале — гребная регата.

В парке Узварас на радость любителям лошадей будут демонстрационные выступления, состязания жокеев, катание на лошадях и даже конкурс красоты среди пони.

На Эспланаде работает большая «ганзейская» ярмарка с участием представителей регионов Селии, Видземе и Курземе — с концертами, традиционными изделиями народного прикладного искусства и крестьянскими продуктами.

В квартале Спикери развернулся ресторан праздника Риги под открытым небом — там можно отведать блюда от лучших шеф-поваров столицы.

На набережной 11 Ноября сегодня проходит тематическое мероприятие «В Ригу!»: там «ждут в гости» близких и дальних родственников, друзей и соседей. Место проведения будет оборудовано как аэропорт, позволяя посетителям заглянуть в будни Международного аэропорта «Рига», наблюдать парад техники аэропорта, послушать местных и зарубежных артистов.

В 21.00 на набережной начнется гала-концерт «Добрый вечер, Рига! Добрый вечер, Латвия!», а в завершение мероприятия будет праздничный фейерверк.

С более подробной программой можно ознакомиться на rigassvetki.lv.

Фото: пресс-фото, flickr.com/Una S