Общество |

В Латвии и думать забыли о повышении производительности труда, к тому же в стране выращено поколение безработных, которое не умеет и не хочет работать, заявила на открытии цикла форумов "Ценности Латвии" в Лудзе владелица швейной фабрики Nemo Инга Земдега-Грапе.

Разговаривая с другими предпринимателями, она пришла к выводу, что жители, которые хотят работать, уже получили работу и работают. То, что в Латвии есть доступная рабочая сила, Земдега-Грапе назвала мифом.

"Рабочей силы, которая хочет и может работать, у нас нет", - считает она.

Мифом Земдега-Грапе считает и то, что будущее в Латвии - за предприятиями высокой добавленной стоимости и высоких технологий, так как в этой сфере будет работать молодежь, но при этом забывают о людях старше 45 лет, которые не так хорошо разбираются в этих технологиях.

В качестве примера она привела свое предприятие, где технолог с высшим образованием отказалась работать с компьютером из-за создаваемой им "плохой ауры". От введения информации в компьютеры отказываются и мастера, и таких случаев немало.

Земдега-Грапе считает, что этим людям необходимо обеспечить рабочие места, многие из них работают в таких традиционных для Латвии отраслях, как сельское и лесное хозяйство.

В результате проводимой в Латвии политики "полного уничтожения зарплаты" целая группа людей не хочет работать либо не видит смысла стараться проявить себя, отметила она.

Фото: Ritvars Skuja/Dienas Bizness, pexels.com