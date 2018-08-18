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В воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно и на несколько градусов прохладнее, чем в субботу, прогнозируют синоптики.

Повсеместно возможны кратковременные дожди, местами умеренные. Западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 8-13 м/сек.

Температура воздуха во второй половине ночи - от +12 до +18 градусов, днем - от +19 до +23 градусов.

В Риге ожидается облачная погода без существенных осадков с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +15 градусов, днем воздух прогреется до +21..+22 градусов.

Фото: pixabay.com