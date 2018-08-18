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Убытки латвийских крестьян от летней засухи составили 359 миллионов евро. Министр земледелия Янис Дуклавс надеется, что часть этих средств Латвия компенсирует за счет европейской помощи, пишет Rus.db.lv.

«Латвия обратилась за помощью в Еврокомиссию. Но это не только мы и страны Балтии. Скандинавия – она больше пострадала. К нам примкнула и Польша», - сказал министр.

Он добавил, что не знает, какую сумму крестьяне смогут получить в виде компенсации.

«Это сложно сказать. Если помните, в прошлом году, наоборот, лето было дождливое, и это тоже стало природным катаклизмом. Только сейчас, в августе этого года, мы выплатили деньги - 3,6 млн евро в виде компенсации. Нельзя сказать, что крестьяне списывают все свои неудачи только на погоду. Я сам говорю крестьянам - все ведь зависит не только от погоды, но еще и от ваших способностей вести хозяйство», - отметил министр.

Дуклавс подчеркнул, что село для Латвии не является непомерным бременем.

«Да, есть у нас эксперты, которые считают, что сельское хозяйство в Латвии не нужно. Я был на одном семинаре, где прозвучало мнение, что в Латвии сельское хозяйство нужно сделать туризмом. Это полный абсурд! Во всем мире сельское хозяйство дотируется. В ЕС для этого есть общие принципы. Очень большие деньги даются на то, чтобы мы были уверены в качестве той пищи, которую мы едим. Поэтому когда вот такие популисты говорят об экономике, то они вообще мало понимают, что происходит сегодня в сельском хозяйстве», - заключил министр.

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