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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверило звучавшую в эфире Latvijas Radio рекламу, оплаченную Министерством финансов, пишет rus.lsm.lv.

По словам слушателей, у них возникли подозрения о скрытой предвыборной агитации, так как в аудиозаписи прославлялись экономические достижения правительства.

В рекламе рассказывалось о том, как выросли банковские накопления жителей, число новых проданных автомобилей и налоговые поступления.

«Растут доходы, растет Латвия», — говорится в рекламе.

Далее в ней озвучивались названия партий или имена кандидатов в депутаты.

После проведенной проверки KNAB нарушений не усмотрело.

«Если нормы закона о предвыборной агитации не нарушены, то и преступления нет. Хотя может показаться, что вместе с информированием общества о деятельности ведомства идет агитация и в пользу его политического руководителя», - пояснил глава антикоррупционного бюро Екаб Страуме.

Он уточнил, что в случае с рекламой Минфина, скорее, можно говорить о нерациональном использовании средств, которое должен оценивать Госконтроль.

Между тем, сотрудник политического центра Providus, политолог Ивета Кажока считает, что борцам с коррупцией стоит смотреть шире на суть предвыборной агитации.

«Допускаю, если за месяц до выборов на телевидении появилась бы реклама о том, какой плохой была налоговая реформа, какие у нее были негативные последствия, то в таком случае и KNAB, и Минфин увидели бы политический посыл, скрытый за этой рекламой. Конечно, она была бы направлена на ухудшение репутации коалиции», - пояснила Кажока.

Она добавила, что в этом конкретном случае надо обратить внимание на интенсивность рекламы Минфина и после выборов.

Социолог Арнис Кактиньш тоже считает, что за подобную рекламу Министерство финансов можно упрекнуть.

«Сейчас предвыборное время. Все, что говорится, идет на пользу одним и во вред другим. С другой стороны, должны ли из-за выборов власти перестать говорить?», - задается он вопросом.

Тем временем, заместитель директора департамента коммуникации Министерства финансов Лелде Гринвалде рассказала, что ведомство еще с начала года публикует различные материалы в СМИ в рамках кампании, цель которой проинформировать общество о налоговой реформе.

Напомним, как ранее писал Mixnews, жители Латвии смогут сообщать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о случаях нарушения предвыборной агитации, используя специальное мобильное приложение "Ziņo KNAB!"

Фото: pexels.com