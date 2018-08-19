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Бюро внутренней безопасности (БВБ) в начале августа передало прокуратуре два дела, по которым двое сотрудников Рижского регионального управления полиции обвиняются в присвоении топлива.

Оба полицейских противозаконно использовали выданные на работе топливные карты, заправляя топливом не служебные, а личные автомобили.

По одному делу выявлено несколько эпизодов незаконного использования топливной карты, при этом полицейский подозревается также в подделке номеров служебной автомашины, чтобы залить топливо в частный автомобиль.

Это не первый случай, когда полицейские уличаются в присвоении предназначенного для служебных нужд топлива. В июне БВБ уже передало в прокуратуру два аналогичных дела, по которым проходят три человека. По одному из дел выявлено более 20 эпизодов незаконного использования топливной карты, а также в служебном автомобиле незаконно хранились боеприпасы к огнестрельному оружию.

Фото: pixabay.com