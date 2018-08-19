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В субботу, 18 августа, в Латгале 24-летний парень заехал на квадроцикле в пруд. Молодого мужчину доставили в больницу с травмами головы, спины и ног, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Между тем в Курземе в больницу был доставлен 16-летний парень, который во время езды на квадроцикле по гравийной дороге, неудачно упал и получил травмы грудной клетки и головы.

Также в Курземе 53-летняя женщина травмировала руку и голову, резко затормозив на велосипеде. Помощь была оказана и 62-летнему мужчины, который заехав на тротуар, неудачно упал и повредил руку. В обоих случаях пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники "скорой" выехали и на два случая с ожогами. В Курземе двухлетний мальчик пролил на себя горячий кофе, в результате получив термические ожоги лица, груду и рук. Между тем в Латгале годовалая девочка получила термические ожоги ноги, пролив на себя горячую воду.

В связи с жаркой погодой в больницу были доставлены пять перегревшихся человек, в том числе двое детей - в возрасте 12 и девяти лет. Главными причинами перегрева послужили длительное нахождение на солнце и недостаточное потребление жидкости.

В целом за прошедшие сутки медики выехали на 1220 вызовов, 330 из которых были связаны с травмами.

Фото: flickr.com