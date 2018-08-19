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Во время мероприятий в честь Праздника Риги медики госпитализировали семь человек, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

В основном люди обращались за помощью из-за полученных после падения травм, а также из-за перегрева. В СНМП указали, что травмы были не слишком серьезными и в большинстве случаев людей передавали медикам для дальнейшего обследования. В целом Праздник города проходит спокойно, сообщили в "скорой".

В Госполиции и Рижской муниципальной полиции также отметили, что мероприятия в честь Праздника Риги проходят спокойно и не было выявлено никаких значительных нарушений.

Фото: flickr.com