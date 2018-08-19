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Огромное разочарование и испорченное на оставшуюся жизнь здоровье - с такой реальностью пришлось столкнуться онкологической пациентке из Айзкраукле. В местной больнице ей сделали некачественную маммографию и не заметили рак груди. Заболевание нашли уже на сильно запущенной стадии. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

В Латвийском Онкологическом центре признаются, что подобные ошибки допускаются и в других случаях в связи с устаревшей аппаратурой.

Как и многие жительницы Латвии, в прошлом году Гунта пошла на скрининг рака груди. Маммографию женщине делали в больнице в Айзкраукле. Согласно подписанному радиологами заключению, в груди Гунты не были найдены злокачественные образования. Однако пару месяцев спустя после осмотра гинеколога Гунту отправили в Онкологический центр.

"Когда я приехала в Гайльэзерс, мне сделали ультрасонографию и посмотрели мои маммо-скрины. Радиолог была в шоке от того, кто делал мне скрининг. Она была шокирована и тем, что нигде не было указано наличие злокачественных образований", - рассказала телеканалу TV3 женщина.

В связи со случившимся, Гунта стала инвалидом 2-й группы и до сих пор борется с болезнью. Жительница Айзкраукле решила обратиться в Национальную службу здравоохранения (НСЗ) и к журналистам, потому что подобная ситуация может произойти с любой женщиной.

"Ощущения ужасные, мне до сих пор страшно об этом говорить. Главное, что все это продолжается и люди делают некачественные обследования на этом аппарате", - заявила Гунта.

В НСЗ выяснили, что маммо-скрины, которые были сделаны оборудованием 1991 года, являются некачественными и пыльными. Однако и радиологи вели себя поверхностно, поскольку в этом случае нужно было проводить повторное обследование, отметили в службе.

Комментируя ситуацию Гунты, хирург Онкологического центра Янис Эглитис признался, что на его практике ему часто приходилось сталкиваться с некачественным радиологическим обследованием.

После того как в 2009 году ввели скрининг рака груди, радиологи не раз указывали на то, что необходимо регулярно проводить аудит и проверку качества аппаратуры. На данный момент в Латвии есть 27 мест, где за государственный счет женщинам делают маммографию. Эглитис считает, что это слишком много.

"Говоря о качестве маммографии, должно быть и количество обследований. Я думаю, что 27 мест в Латвии не могут обеспечить 5000 обследований в году. Это является низшей планкой, чтобы те врачи были на приемлемом уровне", - пояснил хирург.

Эглитис считает, что маммографию стоит проводить в четырех университетских больницах, где бок о бок работают хирурги и радиологи. Между тем министр здравоохранения Анда Чакша не видит системных проблем со скринингом рака.

"На данный момент, покупая это услугу, везде было проверено, чтобы в больницах не было таких аппаратов, на которых обследование является не соответствующим действительности. Системных проблем быть не должно", - указала министр.

Однако уже после интервью с телеканалом TV3 Чакша запросила остановить маммо-скрининги в Айзкрауклской больнице. Министр надеется, что в следующем году их возобновят, когда будет закуплено новое оборудование. Проверки будут продолжать проводить те же самые радиологи, которые в случае Гунты не заметили рак.

В правлении Айзкрауклского медицинского центра отметили, что теперь контроль над скринингом усилился и радиологам высказано предупреждение.

Телеканал TV3 отмечает, что Гунта получит только десятую часть от максимальной допустимой законом компенсации от государства.

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