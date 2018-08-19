Общество |

Растет число латвийцев, которые считают, что латвийские предприниматели не в состоянии успешно конкурировать с зарубежными производителями. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

Каждый второй респондент согласился с тем, что в целом латвийские предприниматели могут конкурировать с зарубежными - 37% респондентов с этим скорее согласны, а еще 13% - согласны полностью. Это на 9 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь количество жителей, которые считают, что местные предприниматели не в состоянии успешно конкурировать с иностранными производителями, выросло на 8 процентных пунктов и составило 39% - это самый высокий показатель начиная с 2003 года.

Каждый десятый опрошенный не мог дать конкретного ответа на вопрос. В опросе, который проводился в июне, приняли участие около 1000 респондентов.

Фото: pixabay.com