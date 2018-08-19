Все больше латвийцев не верят в конкурентоспособность местного бизнеса (+ОПРОС) (17)

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Общество | 19 августа 2018 года, 20:16

Растет число латвийцев, которые считают, что латвийские предприниматели не в состоянии успешно конкурировать с зарубежными производителями. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

Каждый второй респондент согласился с тем, что в целом латвийские предприниматели могут конкурировать с зарубежными - 37% респондентов с этим скорее согласны, а еще 13% - согласны полностью. Это на 9 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь количество жителей, которые считают, что местные предприниматели не в состоянии успешно конкурировать с иностранными производителями, выросло на 8 процентных пунктов и составило 39% - это самый высокий показатель начиная с 2003 года.

Каждый десятый опрошенный не мог дать конкретного ответа на вопрос. В опросе, который проводился в июне, приняли участие около 1000 респондентов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 17
Патриот 3 часа назад
Нет больше ни Латвии, не бизнеса, не осталось жителей, осталось преступное правительство, сейм и банда их шестёрок КНАБ да ПБ которые выжимают последние соки из страны!
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Ж3 часа назад
Бизнес,в стране убит.А главное,голосуйте за правящих,таков призыв,кто против,тот агент Кремля.Такая логика,и русские идут!
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Как! Какое знание предмета!2 часа назад
Давно из России?
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