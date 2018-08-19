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В связи с сильной засухой молочные скотоводы во многих местах в Латвии и почти по всему Курземскому региону столкнулись с нехваткой зеленого корма, поэтому многие уже стали использовать зимние запасы силосного корма. По этой причине кризис в этой отрасли может обостриться зимой, что может повлечь за собой незапланированные расходы для многих хозяйств в размере нескольких тысяч евро или даже принести убытки, сообщает KasJauns со ссылкой на LNT Ziņas.

"Кормить приходится и сеном, и соломой. Так корова выживет, но, к сожалению, надой будет недостаточным, поскольку в траве есть важные элементы - белки, энергия. Надой спадет. Если это произойдет, тогда наверстать надой получится только в течение года, если появится нормальный корм", - рассказал журналистам владелец хозяйства Kalni в Вадгалской волости Оскар Талбергс.

В Kalni сено обычно собирается с принадлежащих хозяйству полей площадью в 100 гектаров, однако в связи со сложившейся ситуации куплено более нескольких десятков рулонов сена.

Для того, чтобы из-за нехватки зеленого корма не упали качество молока и объем надоя, силос для корма скота стали использовать и на территории хозяйства Mucenieki, отмечает LNT.

"Предусмотренный для зимнего сезона корм уже используется в большом объеме. Новая трава может и прорастет после последнего дождя, но сравнительно мало. Корма мало - собрано только 50% от необходимого количества", - заявил представитель Mucenieki Янис Алхасовс.

По его словам, в Mucenieki так же как и в других скотоводческих хозяйствах беспокоятся о том, что приготовленные запасы корма могут кончиться в середине зимы.

"Если мы будем использовать силосный корм так, как было предусмотрено, у нас к Рождеству он кончится. На данный момент мы в целях экономии собираем солому. Молодой скот мы усиленно кормим соломой, мешаем силос с соломой, чтобы экономить корм", - указал Алхасовс.

Между тем в этом сезоне цена на солому и рулоны сена очень высока, отмечает LNT Ziņas. Цена за один рулон сена поднялась до 25 евро. Незапланированные затраты для многих хозяйств могут значить заморозку проектов развития или даже сокращение гурта скота, поскольку закупщики молока не собираются поднимать цену за каждый литр продукта.

"Оставляем только лучших коров. Те, у которых уже есть какие-то проблемы, мы постепенно ликвидируем", - указал представитель Mucenieki.

Между тем молочные скотоводы в Валдгалской волости пока не спешат закупать готовый силосный корм - в Kalni надеятся на достаточное количество дождливых дней, чтобы трава хоть немного выросла для выкоса.

В свою очередь в Латвийском Сельском центре консультаций и образования заявили, что, вероятнее всего, решить ситуацию полностью собственным зеленым кормом скотоводы в Курземе не смогут, поскольку период вегетации необходимых для силоса растений может закончиться уже в сентябре.

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