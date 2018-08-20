Адвокат из "списка Магнитского" помог предпринимателю обставить Латвию в суде (1)

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Общество | 20 августа 2018 года, 09:06

Включенный в список Магнитского адвокат Андрей Павлов помог осужденному за взяточничество во время выборов в самоуправление Юрмалы в 2005 году предпринимателю Герману Милушу избежать отбывания тюремного срока в России, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Как отмечает De facto, в конце прошлого года один из судов районных судов Москвы признал приговор латвийского суда и постановил, что Милуш должен отбыть пятилетний срок заключения в российской колонии. Но предприниматель не появлялся на заседаниях суда в Москве, поэтому Россия объявила его в международный розыск. Вскоре после этого Милуша задержала дорожная полиция.

ЛТВ сообщает, что под стражей предприниматель провел только месяц, и хотя срок обжалования приговора истек, московский суд принял апелляцию. В итоге судья сочла, что Милуша нужно освободить, поскольку преступление не является особо тяжким, сумма взятки — небольшая, а судимость у него первая.

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Аскольд Клявиньш, скриншот из сюжета ЛТВ

Новым наказанием для предпринимателя стала выплата 10% зарплаты на постоянном месте работы в российский госбюджет. Местом работы Милуш указал банк "Кредит-экспресс", у которого этой весной отняли лицензию в связи с отмыванием денег, сообщает De facto.

Адвокатом Милуша выступал Андрей Павлов, имя которого включено в "список Магнитского". Считается, что именно Павлов создал многомиллионную мошенническую схему, которую вскрыл юрист Сергей Магнитский. Однако уголовное дело тогда было возбуждено против самого Магнитского, и он скончался в тюрьме, напоминает De facto.

Программа указывает, что о дальнейших шагах в деле Милуша теперь придется решать Министерству юстиции, которое может попросить российскую прокуратуру пересмотреть приговор, указав на ошибки суда в Москве.

Между тем Милуш, принявший несколько лет назад российское гражданство, до сих пор является также гражданином Латвии. В Управлении по делам гражданства и миграции указали, что дело о лишении гражданства участника "юрмалгейта" Германа Милуша могут рассматривать три инстанции, и когда процесс завершится, неизвестно.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Patriot17 минут назад
Tas ka vins aizmuka no mùsu valsts ir labàkais, kas varètu bùt. Lai vins tur dzìvo Krievijà tàpat kà Alksnis un Mliniks, toties viniem nav ne mazàko iespèju ietekmèt notikumus mùsu Latvijà. Labi bùtu ari citiem pretvalstiskajiem laut aizmukt uz turieni.
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