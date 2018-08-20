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Включенный в список Магнитского адвокат Андрей Павлов помог осужденному за взяточничество во время выборов в самоуправление Юрмалы в 2005 году предпринимателю Герману Милушу избежать отбывания тюремного срока в России, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Как отмечает De facto, в конце прошлого года один из судов районных судов Москвы признал приговор латвийского суда и постановил, что Милуш должен отбыть пятилетний срок заключения в российской колонии. Но предприниматель не появлялся на заседаниях суда в Москве, поэтому Россия объявила его в международный розыск. Вскоре после этого Милуша задержала дорожная полиция.

ЛТВ сообщает, что под стражей предприниматель провел только месяц, и хотя срок обжалования приговора истек, московский суд принял апелляцию. В итоге судья сочла, что Милуша нужно освободить, поскольку преступление не является особо тяжким, сумма взятки — небольшая, а судимость у него первая.

Аскольд Клявиньш, скриншот из сюжета ЛТВ

Новым наказанием для предпринимателя стала выплата 10% зарплаты на постоянном месте работы в российский госбюджет. Местом работы Милуш указал банк "Кредит-экспресс", у которого этой весной отняли лицензию в связи с отмыванием денег, сообщает De facto.

Адвокатом Милуша выступал Андрей Павлов, имя которого включено в "список Магнитского". Считается, что именно Павлов создал многомиллионную мошенническую схему, которую вскрыл юрист Сергей Магнитский. Однако уголовное дело тогда было возбуждено против самого Магнитского, и он скончался в тюрьме, напоминает De facto.

Программа указывает, что о дальнейших шагах в деле Милуша теперь придется решать Министерству юстиции, которое может попросить российскую прокуратуру пересмотреть приговор, указав на ошибки суда в Москве.

Между тем Милуш, принявший несколько лет назад российское гражданство, до сих пор является также гражданином Латвии. В Управлении по делам гражданства и миграции указали, что дело о лишении гражданства участника "юрмалгейта" Германа Милуша могут рассматривать три инстанции, и когда процесс завершится, неизвестно.

Фото: pixabay.com