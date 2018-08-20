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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку обоснованности полученных депутатами Сейма компенсаций. Об этом в эфире программы Латвийского телевидения De facto сообщил глава KNAB Екаб Страуме.

Ранее сообщалось, что KNAB начал уголовный процесс в отношении депутата Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Аскольда Клявиньша за использование служебного положения в личных целях.

"Что касается депутата Сейма и уголовного процесса о компенсациях, речь идет о публичной информации, уже весной была опубликована информация о том, что с этими компенсациями, возможно, есть проблемы. И фактически с этого и началась наша работа - KNAB обратил на это внимание, что в конце концов вылилось в уголовный процесс", - рассказал Страуме.

21 февраля агентство LETA сообщило, что после переезда в Лиепаю размер компенсации на транспортные расходы депутата Клявиньша увеличился в пять раз.

Аскольд Клявиньш, фото из Flickr

В порядке Сейма указано, что у депутатов есть право получать компенсацию транспортных расходов, объем которой зависит от того, где живет парламентарий.

Клявиньш стал депутатом Сейма в середине июня 2016 года. С июля по октябрь 2016 года он получал 115 евро в компенсациях ежемесячно. Однако после того, как депутат задекларировался в Лиепае, с ноября 2016 года он стал получать больше возмещений. В период до декабря 2017 года и в зависимости от конкретного месяца депутат получал от 560 до 736 евро.

Как сообщает De facto, у KNAB есть подозрения о том, что Клявиньш использовал компенсацию топлива для заправки автомобиля своей фирмы Gandrs - оплаченное Сеймом топливо фактически использовало предприятие.

Клявиньш не отрицает, что заправлял топливом автомобиль своей фирмы, однако больше публично ничего не заявил, отмечает ЛТВ.

Оценив сумму полученной компенсации, передача выяснила, что, например, в апреле депутат ездил каждый рабочий день из Лиепае в Ригу на не самом экономичном автомобиле. Если он не превышал скорость, то в месяц в дороге Клявиньш проводил более четырех суток.

Ранее депутат отрицал, что поменял декларированный адрес для получения боле крупной компенсации. По его словам, десять лет назад он купил дом в Лиепае, куда ездил и до того как стал депутатом. Политик заявил, что он ездит в Лиепаю от одного до трех раз в неделю в независимости от того, платят ему за это компенсацию или нет. Клявиньш указал, что действительно живет в Лиепае и это личное дело каждого, где проживать. При этом он отметил, что бывают ситуации, когда работа в Сейме заканчивается поздно вечером и должна возобновиться утром следующего дня. Тогда, по словам Клявиньша, он ночует в Риге.

Фото: pixabay.com