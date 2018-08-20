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В Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Намейс 2018", которые продлятся до 2 сентября, сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида.

"Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры", - сказал он.

В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, земессарги, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - в целом почти 10 тысяч человек.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Как ранее заявил Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий на Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в этих двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут вооруженные силы. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.

Кроме того, по словам Калниньша, во время военных учений военнослужащие без предварительных разрешений не будут использовать частные земельные участки и чужие дворы.

Он предупредил, что учения охватят почти всю территорию Латвии, и людям не нужно беспокоиться, если они неожиданно встретят солдат или бронетехнику.

"Люди заметят нас на улицах, на дорогах, по соседству, если на чьих-то объектах недвижимости или в лесах будут находиться подразделения, выполняющие свои тактические задачи", - рассказал командующий армией.

Он добавил, что самоуправления предупредят своих жителей, а планируемые ограничения в движении из-за перемещения бронетехники не будут долгими.

На вопрос, что делать, если во время учений во дворе внезапно появляются солдаты, Калниньш ответил, что без разрешения это происходить не будет, и с владельцами земли заранее заключены соглашения - всего около 500 договоров об использовании территорий.

Учения "Намейс 2018" пройдут во всех регионах Латвии - в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Валмиере и еще 36 краях. По дорогам общего пользования во время учений будет перемещаться военная техника и пехота, однако, как заверил Калниньш, вооружение за пределами полигонов и стрельбищ использоваться не будет. В учениях примут участие дислоцированные в Лиелварде вертолеты США, тяжелая и легкая моторизованная техника, беспилотные летательные аппараты.

Фото: flickr.com/Latvijas armija