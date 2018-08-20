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Автоводителей в понедельник утром призывают не планировать маршруты по набережной 11 ноября, так как движение по этой улице будет возобновлено только около 15.00, сообщает Рижская дума.

Мероприятия Праздника Риги на набережной и 4-й Балтийский саммит барабанщиков закончились в воскресенье поздно вечером, поэтому демонтаж сцен и уборка территории начались только ночью.

4-й Балтийский саммит барабанщиков был самым крупным мероприятием завершающего дня праздника - в нем приняли участие 300 барабанщиков.

Фото: rigassvetki.lv