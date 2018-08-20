Набережная 11 ноября еще закрыта для движения (1)
Общество | 20 августа 2018 года, 10:32
Автоводителей в понедельник утром призывают не планировать маршруты по набережной 11 ноября, так как движение по этой улице будет возобновлено только около 15.00, сообщает Рижская дума.
Мероприятия Праздника Риги на набережной и 4-й Балтийский саммит барабанщиков закончились в воскресенье поздно вечером, поэтому демонтаж сцен и уборка территории начались только ночью.
4-й Балтийский саммит барабанщиков был самым крупным мероприятием завершающего дня праздника - в нем приняли участие 300 барабанщиков.
Фото: rigassvetki.lv
Должны были убрать за ночь
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