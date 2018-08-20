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"В Латвии чудовищные дороги. Они чудовищны даже в сравнении с российской провинцией - не говоря уже о Европе," - пишет российский журналист Анастасия Миронова.

"Во-первых, их мало и они очень узкие. Разметки почти нет.

Во-вторых, асфальтированные дороги в плохом состоянии: ямы, заплатки. Делают дороги кое-как. Например, в прошлом году при нас перестилали асфальт на центральной улице Айнажи - сейчас там уже все в ямах. В прошлом же году меняли полотно на дороге Айнажи - Саулкрасты, сейчас и там ямы, и его меняют.

В-третьих, латвийцы не понимают вообще смысла скоростного сообщения. По всей стране расставлены не мобильные, а постоянные знаки "Ремонтные работы". И ограничения. Более чем на половине той же дороги до Саулкрасты стоит ограничение в 70 км. Есть многокилометровые отрезки с ограничениями 40 км. И никаких ремонтных работ. На этой трассе я заметила знаки "Ремонтные работы", которые стояли еще с прошлого года! При этом, никакого ремонта там нет и, судя по состоянию дороги, весь этот год не было. Реально, почти вся страна уставлена ограничительными знаками. Но фуры едут 80-85. А что делать?

В-четвертых, дороги проложены глупо. Очень извилистые, уйма крутых поворотов. По Латвии едешь - как по Кавказскому хребту. Тоже мне, горная держава!

В-пятых, куча дорог - грунтовые. Минимум к двум из четырех переходом границы с Россией со стороны Латвии ведут грунтовки. И речь идет не о кусочках грунтовки: к Педедзе из центра страны если ехать, катишься примерно по 50 км отчаянно плохой грунтовки. От Педедзе до Виляки и следующего перехода - тоже около 50 км грунтовки. Причем, это грунтовка из какого-то ПГС с известняковым щебнем: куча пыли, едешь весь белый.

Вчера мы возвращались в Россию. Так как собирались ехать не спеша, заехать посмотреть город Цесис, то не стали бронировать переход на эстонской границе, что было бы ближе и быстрее: без брони там можно стоять по полдня, поэтому мы поехали через латвийский Педедзе. Примерно в 25 км от границы, в седьмом часу вечера, нас на грунтовке занесло в кусты. Крутейший поворот, никаких знаков. На скорости примерно 45 км/ч мы вылетели на молодые елки. Я, если честно, в первую секунду думала, что все, амба! Потом открыла глаза: смотрю, все целы, вся машина в грязи и еловых ветках. У всех полные рты, глаза елок. Раньше я думала, что люди, которые летят в кювет, успевают осознать свою гибель. Ничего подобного! Я не успела понять ничего. Открыла глаза, убедилась, что живы и все подают голос. Вторая мысль - машина в хлам, мы никогда не выедем из этой Латвии. Когда муж завел машину и она поехала, мы были так счастливы: все целы и доедем-таки до дома. Ребенок плачет, кричит, что "примяла пальчик", собака на заднем сидении смотрит на нас дикими глазами, в которых - вся обида за полторы недели путешествия. Бросаюсь доставать дочку, путаю дверь, попадаю на собаку, захлопываю дверь, вытаскиваю дочку. Потом достаем собаку, которая вообще офигела, потому что мало того что полная пасть земли с иголками, так на нее еще из багажника повалились сумки, котелки, чайник, тазик, умывальник...

Тут подходит к нам мужчина, который видел аварию. Мы разговариваем. Он рассказывает, что за месяц мы уже вторые, кто улетел в эти кусты. И что в год несколько машин там летают. Собака слушает и вдруг выскальзывает из поводка, бежит на поле писать и какать. Следующие 40 минут мы ловим по тихой латышской деревне нашу алабайку. Она не убегает, но и не дается в руки. Собака в принципе не любит ездить в машине и всегда с трудом туда садится. А тут ее чуть не убили в этой машине. Ловили обманами, уговорами. Муж отъезжал на машине за деревню, я делала вид, что ухожу. Собака пугалась остаться одна в Латвии и семенила за мной, однако задержать себя не давала. Местный житель предпринял попытку помочь нам с поимкой, но получил в ответ такой рык, что скрылся в своем домике. Схватить паникершу удалось только на мосту, куда мы ее специально загнали. Тем временем уже был восьмой час, а граница, напомню, закрывалась в восемь. Машина разбита: вся левая сторона смята, зеркало расколочено, висит. Чудом работают фара и поворотник. Зеркало муж приклеил скотчем, чтобы не болталось.

Так как водительское зеркало выбыло из строя, пришлом освобождать багажник, заваленный до верху - смотреть на дорогу в зеркало заднего вида. Тазик, пару сумок переложили к собаке, которая раньше занимала полноценые два места, на третьем, в кресле, ехал ребенок. А теперь собаке некуда стало деться - она полезла на дочку. дочка орет, потому что хоть собака и деликатно на нее легла, но в собаке не меньше 40 кг, а то и больше.

Кое-как всех устроили и в 19.30 были на границе. Там тишина и никаких очередей. Но с собакой нас не пустили - нет ветконтроля. Никакие уговоры, что собака российская и ее в Россию впустят без проблем, на латышей не подействовали - нас отправили на другой переход, в Виляке, где якобы есть ветконтроль. Это километров 60.

А бензина у нас нет. Как люди экономные, мы строго рассчитали европейский бензин до российской заправки. Наличных у нас - 3,38 евро. На карте - 6 евро. Чтобы заправиться по карет, нужно зайти в интернет-банкинг и перекинуть на евровый счет немного рублей. А интернета нет. И заправка далеко.

Поехали клянчить по хуторам. На свои 3,38 евро раздобыли 4 литра бензина. Доехали до границы, но там тоже не оказалось ветконтроля - нас развернули на следующий переход, а это уже сильно больше 70-ти км. Бензин на исходе.

Вернулись в Виляку. 22:04. Думали купить на 6 евро бензина и доехать до границы. Но заправка до 22.00! Все, касса автоматически не работает! Автомата для оплаты нет. В радиусе примерно 60 км другой заправки нет! Женщина с заправки сжалилась над нами и продала нам за рубли остатки своего бензина. По российской цене! Мы доковыляли до границы и примерно в 1.30 ночи были в России. С собакой нас пропустили, но никого решительно ни она, ни ее документы не заинтересовали. Вообще!Никакой ветконтроль мы не проходили. Смысл был гонять нас вдоль границы? Я еще, конечно, узнаю, но очень сомневаюсь, что нас бы не пустили через первые два погранперехода.

Кстати, пригодилась российская недоверчивость: как только мы стали возить в машине такую собаку, я взяла за правило блокировать изнутри ее дверь, если она едет в салоне. В Латвии таможенникам не приходило в голову без спроса открыть машину, а на нашей стороне девушка сразу потянулась к ручке задней двери, дернула ее и получила в ответ такой рык! Хорошо, что дверь была изнутри закрыта: застрессированная уставшая собака могла натворить на границе дел!

Родина встретила нас поборами - участок дороги до Острова платный, 300 рублей. Дороже, чем половина ЗСД. Но дорога плохая. Лучше, чем в Латвии, но плохая: две полосы, ямы, темнотища, постоянные ограничения. Боялись думать, каковы же там бесплатные дороги!

В общем, такое приключение. В Латвию ездить больше совершенно не хочется. Европа, блин! Раздолбанные дороги, которых мало, редкие заправки, которые не работают ночью. Одно хорошее впечатление - люди очень отзывчивые. Нам помогали исключительно латыши - и обычные люди, и таможенники принимали нашу беду, как свою, считай, что два раза почти подарили бензин. Но я все равно не хочу больше в Латвию - по таким дорогам пусть катаются сами. А мы пока приходим в себя: моемся, чистимся. У собаки полные уши земли, мы все грязные и в елках. Машина разбита, внутрь заглядывать страшно.

Я раньше, когда была молодая, все думала: везет же псковичам, наверное, каждый выходные ездят в Латвию. А теперь вижу - что там делать в этой Латвии? Кроме Риги и пары-тройки крохотных прибрежных городков ничего в Латвии нет. Да и те в плохом состоянии. В курортном Саулкрасты столики туристических кафе смотрят в традиционный бетонный грязный забор. Старая Рига в плохом состоянии. Средневековый город Цесис, ради которого мы вчера сделали такой крюк, прекрасен, но чудовищно запущен. При виде рассыпающихся и сгнивших гражданских домов XVII-XVIII вв. прослезилась даже наша собака.

В общем, я могу теперь сказать, что за несколько визитов проехала всю. Латвия - очень бедная, почти обезлюдевшая и достаточно коррумпированная страна. Где процент Инфинити и прочих дорогих машин едва ли не выше, чем в Москве - из этой маленькой страны вытянуты все деньги. В Латвии есть два достоинства. Первое - очень красивые люди. Именно латыши. Патологически красивые. Лайма Вайкуле или Валдис Пельш - это не лучшие представители своего народа, как у нас Наталья Водянова, например, а латышская норма, там люди с такими изысканно правильными лицами метут туалеты, сидят на кассах.

Второе достоинство - любовь латышей к газонам и обрезке деревьев. Голь, нищета, крыши покрыты дранкой, но у всех изгороди и ошеломительно красиво сформированные декоративные деревья. Все! Больше ничего в Латвии нет! Как я и писала в прошлом году: чисто, опрятно, но бедно. И одинокие старики кругом, потому что работоспособное население выехало на заработки."

Позже она добавила еше один пост с видео.

"Типичная латвийская дорога. Участок Валмиера - Гулбене. Это хорошая дорога. Грунтовка начнется позже.

Завтра выложу видео типичного латвийского городка, заброшенного примерно на четверть.

А пока наслаждайтесь латвийским быдлом - оно уже набежало в предыдущий пост. Целый год не виделись - и вот опять! Не устану повторять: русские в Латвии и Эстонии ведут себя преимущественно так, как у нас - жители депрессивных провинциальных рабочих окраин. Грязный замусоренный язык, хамство, "тыканье" и постоянное употребление слова "ржака", которое безошибочно маркирует социально неблагополучные страты."