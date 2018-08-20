Общество |

Военнослужащие без предварительных разрешений не будут использовать частные земельные участки и чужие дворы во время учений "Намейс 2018". Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш. Он напомним, что учения проходят почти на всей территории Латвии, поэтому жителям не нужно беспокоиться, если они неожиданно встретят солдат или бронетехнику.

"Если на чьих-то объектах недвижимости или в лесах будут находиться подразделения, выполняющие свои тактические задачи, то люди будут видеть нас на улицах, на дорогах, по соседству", — рассказал Калниньш.

По его словам, что самоуправления предупредят своих жителей, а планируемые ограничения в движении из-за перемещения бронетехники не будут долгими.

На вопрос о неожиданном появлении солдат во дворах жилых домов, Калниньш ответил, что без разрешения такой ситуации возникнуть не должно, а с владельцами земли заранее заключены соглашения — всего около 500 договоров об использовании территорий.

Как ранее писал Mixnews.lv, учения начались сегодня и продлятся до 2 сентября.

Фото из Flickr/Latvijas armija