Калниньш о работе в России: искусство не связано с дяденьками-политиками (10)
Общество | 20 августа 2018 года, 15:47
Латвийский актер Ивар Калныньш в интервью «Вечерней Москве» рассказал, как на родине относятся к его работе в России.
«Я играл и играю все подряд, не делю кино на советское или латвийское, потому что искусство живет по своим законам и не связано с дяденьками, которые занимаются политикой», - отметил актер.
Калниньш признался, что никогда не испытывал к себе негативного отношения со стороны соотечественников из-за его работы в России.
«Москва — один из моих любимых городов. Очень люблю центр города, а самое любимое место — Патриаршие пруды. Меня в Латвии хвалят за то, что я снимаюсь и играю в России. Все это выдумки, что в Прибалтике ненавидят людей за то, что они ездят в Россию и работают там», - пояснил актер.
А чей Крым?
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Но мне бы хотелось услышать мнение актёра.
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Krima ir uz laiku krievijas okupēta Ukrainas teritorija!
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