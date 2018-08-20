Почувствуй себя курицей: защитники животных провели акцию в Старой Риге (3)

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Общество | 20 августа 2018 года, 16:15

В понедельник, 20 августа, в старой Риге около перекрестка улиц Калькю и Вальню открылась художественная инсталляция и акция в защиту животных Nr. 3, которая позволит посетителям "примерить на себя роль курицы-несушки в клетке". Об этом пишет Skaties.lv.

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Как сообщила представитель организации Dzīvnieku brīvība Алисе Милюна, целью акции является проинформировать общество о том, что в Латвии в основном кур держат в клетках. Условия содержания несушек отмечены номерами: "0" означает биологическое хозяйство, "1" подразумевает условия свободного содержания, "2" - содержание в хлеву. Между тем номером "3" обозначается содержание в клетках.

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В Dzīvnieku brīvība указали, что в Евросоюзе более 50% кур-несушек больше не содержатся в клетках, однако "латвийские предприятия существенно отстают".

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Dzīvnieku brīvība является организацией защиты животных и была основана в 2012 году. Организация выступила инициатором государственного запрета на использование в цирковых представлениях диких животных, а также введение политики благосостояния кур-несушек во многих предприятиях Латвии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Да о другом заботится надо 16 минут назад
Когда защитники человека наберутся храбрости и намылят зад издевающим над людьми нашей маленькой страны . Ведь какие то 150 человек сломали жизни всему населению и всей стране . А вы о курах беспокоитесь.
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Предлагаю всем русскоязычным 18 минут назад
выжечь на лбу цифру "2"
2
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Patriot14 минуты назад
Man visi pazìstamie latviesi gan radi, gan draugi, gan kolèģi un pazinas ir apmierinàti ar dzìvi mùsu valstì. Tas ka neliela grupina pretvalstisko ir neapmietinàta, mani absolùti neinteresè.
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