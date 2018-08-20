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В понедельник, 20 августа, в старой Риге около перекрестка улиц Калькю и Вальню открылась художественная инсталляция и акция в защиту животных Nr. 3, которая позволит посетителям "примерить на себя роль курицы-несушки в клетке". Об этом пишет Skaties.lv.

Как сообщила представитель организации Dzīvnieku brīvība Алисе Милюна, целью акции является проинформировать общество о том, что в Латвии в основном кур держат в клетках. Условия содержания несушек отмечены номерами: "0" означает биологическое хозяйство, "1" подразумевает условия свободного содержания, "2" - содержание в хлеву. Между тем номером "3" обозначается содержание в клетках.

В Dzīvnieku brīvība указали, что в Евросоюзе более 50% кур-несушек больше не содержатся в клетках, однако "латвийские предприятия существенно отстают".

Dzīvnieku brīvība является организацией защиты животных и была основана в 2012 году. Организация выступила инициатором государственного запрета на использование в цирковых представлениях диких животных, а также введение политики благосостояния кур-несушек во многих предприятиях Латвии.

Фото: pixabay.com