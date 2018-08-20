Общество |

В субботу, 18 августа, Госполиция получила информацию от жителей о возможных нарушениях правил благополучия животных в Сужи Гаркалнского края, сообщается на странице Госполиции в Facebook.

После получения информации на место происшествия немедленно приехали сотрудники правоохранительных органов, которые убедились в том, что на территории заброшенного сада находятся клетки с десятками котов, в том числе и с породистыми животными.

Котов содержали в неприемлемых условиях - животные жили в узких клетках, в которых даже не было подстилок. У кошек было недостаточно воды и еды, многие из них были истощены.

Полицейские пригласили работников приюта для животных Ulubele, которые доставили кошек в приют. Сразу было изъято 41 животное, все они находились в клетках. Учитывая, что некоторые из них смогли сбежать из клеток, работники приюта расставили ловушки. В целом в приют были доставлены 45 котов.

Госполиция выяснила, что хозяйка котов, женщина 1961 года рождения разводила животных в целях разведения, чтобы в дальнейшем их продать. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что в Сужи кошек держали с 15 августа этого года. До тех пор женщина держала животных в квартире в Дрейлини, однако ей пришлось покинуть то место жительства, поскольку домоуправление приказало женщине покинуть квартиру. Стражи порядка отметили, что ранее она также занималась бизнесом продажи котов, за что административная комиссия Рижской думы назначило ей штраф за нарушение требований благополучия и содержания животных.

В связи со случившимся Госполиция начала административное делопроизводство по статье 106 Кодекса административных нарушений - нарушение условий содержания животных. За это преступление женщине грозит предупреждение или штраф от 7 до 350 евро, если она является физическим лицом. Юридическим лицам за это нарушение грозит штраф от 15 до 700 евро с конфискацией животных или без.

Материалы дела будут высланы Продовольственной и ветеринарной службе (ПВС) для принятия решения.

Госполиция выразила благодарность жителям, которые сообщили о содержащихся в ужасных условиях кошках. Стражи порядка призывают всех, кто видит, что с домашними животными или скотом обращаются не надлежащим образом, или если им делают больно, немедленно проинформировать ПВС или Госполицию, позвонив на номер телефона 110.

Фото: facebook.com/Valsts.policija