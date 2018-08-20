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Госполиция не имела бы особых возражений против включения в состав лекарств веществ, содержащихся в марихуане, но этот вопрос находится в компетенции Министерства здравоохранения, заявил начальник отдела по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков Управления по борьбе с организованной преступностью Сандрис Радзиньш.

Он считает, что в обществе в неверном направлении развернулась дискуссия о легализации марихуаны для медицинских нужд - легализация подразумевает присутствие марихуаны в медикаментах, а не ее курение.

Радзиньш отметил, что марихуана продолжает занимать стабильные лидирующие позиции на латвийском рынке наркотиков. За шесть месяцев этого года марихуана была изъята 416 раз, годом ранее за шесть месяцев - 459 раз.

По его словам, в этом году зарегистрировано 15 преступлений, связанных с выращиванием марихуаны, и это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Также было изъято 24 кг высушенного наркотика и примерно 10 кг не высушенного. В первом полугодии 2017 года изъято 17,6 кг высушенной марихуаны и 54 кг не высушенной.

Ранее министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что общество в Латвии не готово к легализации марихуаны в медицинских целях.

Между тем в Министерстве внутренних дел (МВД) Латвии заявили, что в стране возможна дискуссия о легализации каннабиса в медицинских целях, однако на данный момент ведомство не планировало никаких законодательных инициатив по этому вопросу.

Возможно, публичная дискуссия в обществе на эту тему необходима, учитывая опыт других стран, признались в МВД.

В министерстве уверены, что вероятно у латвийцев на этот счет будут другие мысли и так же, как два года назад, будет принято решение о ненадобности вносить поправки в законодательство.

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