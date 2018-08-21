"Вам достаточно!" Шадурскис не понимает, почему педагоги недовольны зарплатой (18)

фото

Общество | 21 августа 2018 года, 07:00

За два года достигнут исторический самый высокий рост зарплат учителей, поскольку на эти нужды было направлено более 60 млн евро, заявил в понедельник, 20 августа, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Однако профсоюз учителей придерживается другого мнения насчет зарплат. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Он признался, что сделать предстоит еще много, и существенной предпосылкой для успешного результата является сотрудничество Министерства образования и науки с самоуправлениями как учредителями школ.

"Это было четкое соглашение - столько, сколько самоуправления сэкономят, остается у них, и госбюджет добавляет равноценную сумму. Это было соблюдено", - указал министр.

Эксперт Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Ирина Авдеева отметила, что учитель не может повлиять на оптимизацию школьной системы.

"Это решения самоуправлений, которые не связаны с качеством работы", - указала она.

У Шадурскиса до сих пор имеются разногласия с ЛПРОН, из-за чего в сентябре возможен пикет, отмечает LNT. Ранее руководство профсоюза заявило, что упомянутое увеличение зарплат является лишь "пылью в глаза".

Ранее сообщалось, что ЛПРОН рассмотрит возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 18
Ну ты и1 час назад
д е б и л.
Это не оскорбление, это диагноз.
4
Ответить
Che1 час назад
Шадик конечно конченый, но давайте смотреть реально на вещи. Учителя тоже опухли. Спросите у любого родетеля, детям приходиться оставаться на платных доп занятиях в школе, чтобы получить знания, а чем тогда дети занимаются на уроках? Детей перегружают и еще домашние задания дают.
7
Ответить
Ж1 час назад
Когда министр туп,недальновиден и радикален,тогда и возникают острые проблемы.Все,без исключения министры,добравшиеся до кормушки,забывают о своих прямых обязанностях.Они тут,что-бы решать свои личные вопросы!А что-бы народ не видел этого,надо как-то отвлечь.У шадурика это получилось,с якобы реформой.Это выглядит так же,как и со строительством библиотеки.После постройки,этот монстр жрет денег больше,чем оборона.Вот и выделки шадурика,станут ещё дороже.Главное голсуйте,за них же,будет ещё веселей!
4
Ответить