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За два года достигнут исторический самый высокий рост зарплат учителей, поскольку на эти нужды было направлено более 60 млн евро, заявил в понедельник, 20 августа, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Однако профсоюз учителей придерживается другого мнения насчет зарплат. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Он признался, что сделать предстоит еще много, и существенной предпосылкой для успешного результата является сотрудничество Министерства образования и науки с самоуправлениями как учредителями школ.

"Это было четкое соглашение - столько, сколько самоуправления сэкономят, остается у них, и госбюджет добавляет равноценную сумму. Это было соблюдено", - указал министр.

Эксперт Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Ирина Авдеева отметила, что учитель не может повлиять на оптимизацию школьной системы.

"Это решения самоуправлений, которые не связаны с качеством работы", - указала она.

У Шадурскиса до сих пор имеются разногласия с ЛПРОН, из-за чего в сентябре возможен пикет, отмечает LNT. Ранее руководство профсоюза заявило, что упомянутое увеличение зарплат является лишь "пылью в глаза".

Ранее сообщалось, что ЛПРОН рассмотрит возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.

Фото: flickr.com/Saeima