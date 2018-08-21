"Вам достаточно!" Шадурскис не понимает, почему педагоги недовольны зарплатой (18)
За два года достигнут исторический самый высокий рост зарплат учителей, поскольку на эти нужды было направлено более 60 млн евро, заявил в понедельник, 20 августа, министр образования и науки Карлис Шадурскис. Однако профсоюз учителей придерживается другого мнения насчет зарплат. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.
Он признался, что сделать предстоит еще много, и существенной предпосылкой для успешного результата является сотрудничество Министерства образования и науки с самоуправлениями как учредителями школ.
"Это было четкое соглашение - столько, сколько самоуправления сэкономят, остается у них, и госбюджет добавляет равноценную сумму. Это было соблюдено", - указал министр.
Эксперт Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Ирина Авдеева отметила, что учитель не может повлиять на оптимизацию школьной системы.
"Это решения самоуправлений, которые не связаны с качеством работы", - указала она.
У Шадурскиса до сих пор имеются разногласия с ЛПРОН, из-за чего в сентябре возможен пикет, отмечает LNT. Ранее руководство профсоюза заявило, что упомянутое увеличение зарплат является лишь "пылью в глаза".
Ранее сообщалось, что ЛПРОН рассмотрит возможность проведения в сентябре акции протеста против того, что государство не решает поставленные профсоюзом вопросы.
Фото: flickr.com/Saeima
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