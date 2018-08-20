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39% жителей Латвии считают, что насилие в отношении женщин часто провоцируют сами пострадавшие, свидетельствуют данные опроса SKDS в рамках проекта "Насилие любит тишину".

Респондентов попросили выразить свое отношение к различным утверждениям, связанным с насилием над женщинами. 39% опрошенных согласились с тем, что часто насилие по отношению к себе провоцируют сами пострадавшие. Между тем 42% респондентов не согласились с данным утверждением.

Чаще с утверждением, что женщины сами провоцируют насилие над собой, соглашались мужчины - так думают 46% опрошенных мужчин и 33,3% женщин.

В то же время 29% латвийцев считают, что женщины часто придумывают или преувеличивают утверждения о жестоком обращении с ними или изнасилованиях. Таких мыслей также чаще придерживаются мужчины - 36,4% опрошенных мужчин уверены, что женщины часто придумывают истории о насилии по отношению к ним. С этим мнением согласились 22,2% опрошенных женщин.

Различия наблюдаются и в мнении о том, что женщин чаще насилуют неизвестные им люди, а не знакомые - с этим утверждением согласны 30,8% мужчин и 23,9% женщин.

Сравнительно редко респонденты соглашались с утверждением, что насилие в семье является личным делом и с ним надо разбираться в кругу семьи. Такого мнения придерживаются 19% респондентов, а не согласились с этим утверждением 71% латвийцев. Среди мужчин с данным утверждением согласились 22,9% респондентов, а среди женщин - 14,1%.

Авторы опроса указали, что по сравнению с 2016 годом, в 2018 респонденты чаще не соглашались с упомянутыми утверждениями. Они также добавили, что чаще всего с ними соглашались мужчины. Также сообщается, что те, кто знаком с жертвой насилие, чаще не соглашались с вышеуказанными утверждениями.

В опросе приняли участие 1013 жителей Латвии от 15 лет со всех регионов страны.

Фото: pexels.com