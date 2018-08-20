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Во вторник, 21 августа, в Латвии ожидается солнечная, но более прохладная погода с небольшими осадками, прогнозируют синоптики.

Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью в порывах до 9-14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +11..+16 градусов, местами на побережье - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+21 градуса.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Ночная температура составит +15 градусов, днем будет около +20 градусов.

Фото: pixabay.com