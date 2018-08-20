Общество |

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) в сотрудничестве с Латвийским радио начинает социальную кампанию, нацеленную на развитие донорского движения в Латвии и вовлечение в него молодежи, сообщила представитель центра Илзе Бергмане.

В результате социальной кампании планируется создать постоянный запас крови для спасения заболевших или пострадавших в результате происшествий людей.

Как отметила руководитель ГЦДК Эгита Поле, средний возраст человека, который впервые приходит сдавать кровь, составлял 29 лет, а в средний возраст доноров за последние пять лет увеличился с 31,3 до 36,5 лет.

По этой причине необходимо искать новые способы, как обращаться к молодежи, содействовать у молодых людей развитию социальной ответственности, которая присуща предшествующему поколению доноров.

"Именно молодые люди являются будущим стабильного донорского движения, поэтому ГЦДК вместе с Латвийским радио обращается к общественности и призывает задуматься о том, насколько необходимо и само собой понятно жертвовать кровь", - подчеркнула Поле.

Во время кампании на радио с сегодняшнего дня до 31 августа будут звучать четыре социальных обращения, в основе которых истории реальных людей. Кампания призывает осознать, что у "всей Латвии - одно кровообращение, и создание запасов крови в ГЦДК - общая задача всего общества".

Фото: pixabay.com