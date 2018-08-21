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Ежегодно с достижением совершеннолетия право голосовать получают 20 000 молодых людей, однако только небольшая их часть голосует на выборах. Те из них, кто делает свой выбор, не всегда понимают, за что голосуют.

Поэтому Бюро омбудсмена начало цикл семинаров для учителей истории, обществознания и права о том, как развить у молодых людей интерес к выборам и понимание этого политического процесса. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу TV3 Ziņas.

Преподаватели признают, что молодежь активно интересуется политикой, однако свой выбор делает не всегда самым ответственным образом.

"В первую очередь, на их выбор влияет тот, кто громче всего говорит. Информация в соцсетях, количество подписчиков в Facebook. Или же авторитетом выступают родители или учителя", - указал школьный педагог Александр Ланге.

По этой причине Бюро омбудсмена решило провести цикл семинаров, в рамках которых учителя смогут узнать, как лучше объяснить молодым людям значение выборов.

"Мы видим, что этот интерес среди молодежи очень маленький, практически нет понимания и о процессе как таковом, и за кого голосовать, поэтому учителя могли бы стать теми, кто мог бы это преподавать", - указал омбудсмен Юрис Янсонс.

Пока интерес к инициативе омбудсмена выразили около 150 учителей.