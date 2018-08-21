Рижская дума возьмет кредит в 41 млн евро на реконструкцию эстрады в Межапарке (6)

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Общество | 21 августа 2018 года, 07:40

Рижская дума для реализации первой части второй очереди проекта реконструкции Большой эстрады в Межапарке возьмет кредит в размере 41 млн евро с НДС, сообщил сегодня комитет городской собственности Рижской думы.

Как сообщил глава комитета Олег Буров, в эту сумму вошли все расходы на строительство, авторский и финансовый надзор. Срок возврата кредита - до 30 лет, кредит беспроцентный.

Демонтаж эстрады начнется в сентябре. Сначала будут демонтированы те элементы, которые в соответствии с указаниями Государственной инспекции по охране памятников культуры (теперь - Национальное управление культурного наследия) нужно сохранить.

Затем начнется демонтаж самого корпуса эстрады.Работы первой части второго этапа реконструкции Большой эстрады выполнит за 40,123 млн евро компания LNK, RERE.

Фото: flickr.com/ipasumadepartaments

Комментарии 6
Борменталъ56 минут назад
Ну вы в натуре задолбали уже с этой эстрадой,сотни миллионов зарыли уже в песок межапарка начиная с 90х годов.В той же Риге не хватает медицинского оборудования,оно устарело и непригодно для использования, люди годами ждут своей рчереди и умирают в ней.Вы вбухиваете деньги в объект который используется в лучшем случае один-два раза в год,а в остальное время разрушаетс и вы снова начинаете его ремонтировать.Одумайтесь,умерьте свою алчность людям ваднее хлеб,а не зрелище.
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Ж43 минуты назад
Есть два,уму непостижимых,обьекта-Библиотека и Межапарк.Ах,да есть ещё-Лиепаяс Металлургс,все три объекта,это есть история успеха независимости.
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Дима21 минуту назад
Это кто же такие кредиты даёт на 30 лет, 40 милионновбез процентов? Нас оижан за дебилов держат! Ждите увеличение налогов в Риге, "безпроцентных". Как можно так нагло пиздеть! Да гори те уже со своим "Согласием".
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