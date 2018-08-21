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Рижская дума для реализации первой части второй очереди проекта реконструкции Большой эстрады в Межапарке возьмет кредит в размере 41 млн евро с НДС, сообщил сегодня комитет городской собственности Рижской думы.

Как сообщил глава комитета Олег Буров, в эту сумму вошли все расходы на строительство, авторский и финансовый надзор. Срок возврата кредита - до 30 лет, кредит беспроцентный.

Демонтаж эстрады начнется в сентябре. Сначала будут демонтированы те элементы, которые в соответствии с указаниями Государственной инспекции по охране памятников культуры (теперь - Национальное управление культурного наследия) нужно сохранить.

Затем начнется демонтаж самого корпуса эстрады.Работы первой части второго этапа реконструкции Большой эстрады выполнит за 40,123 млн евро компания LNK, RERE.

Фото: flickr.com/ipasumadepartaments