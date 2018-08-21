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В связи с введением регламента Европейского союза о верификации лекарств может быть прекращена продажа рецептурных медикаментов по частям. Такие риски эксперты области обсуждали на семинаре "Система верификации лекарств: возможности и риски для пациентов".

В этом контексте прозвучали опасения о том, что произойдет с продажей медикаментов по частям, что для жителей Латвии является обычной практикой.

Член правления Латвийской организации верификации лекарств (ЛОВЛ) Санта Бычковича-Вавжика отметила, что можно будет продолжать продавать медикаменты по частям, но главное - верифицировать целую упаковку.

В свою очередь представитель Латвийской ассоциации крупных торговцев лекарствами Марцис Рутулис отметил, что призовет членов организации, которые занимают 90% рынка, прекратить практику продажи лекарств по частям, так как открытая пачка создает различные риски, в том числе для возможностей пациента получить проверенное и надежное лекарство. По этой причине он считает, что в интересах пациента, чтобы лекарства больше не продавались по частям.

Регламент о верификации лекарств вступит в силу в ЕС 9 февраля будущего года. Он предусматривает, что в дальнейшем производители фармацевтической продукции должны маркировать упаковки лекарств уникальным кодом, а аптеки и лечебные учреждения, прежде чем выдать медикаменты пациентам, будут обязаны их верифицировать. Цель регламента - передать пациенту на заключительном этапе производства и продажи лекарств проверенный и безопасный препарат. Такое регулирование необходимо потому, что в Европе растут объемы подделки лекарств, что ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов.

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД), Латвийская торгово-промышленная палата и ЛОВЛ выразили озабоченность позицией Минздрава по введению данного регламента. В настоящее время планируется, что из 3722 медицинских учреждений только 28% должны будут проводить верификацию лекарств - это аптеки, больницы и поликлиники, а практики семейных и других врачей, учреждения социального ухода, зубные и ветеринарные врачи не будут обязаны это делать.

Такой подход критикует эксперт ЛКРД по социальным вопросам Петерис Лейшкалнс. Он считает, что министерство освободило от верификации слишком много учреждений, тогда как проверка лекарств не так сложна. Провести ее можно тремя способами - на компьютере, мобильном телефоне или сканере.

Желание Минздрава освободить от верификации семейных врачей Лейшкалнс объясняет "травматическим опытом", так как семейные врачи остро реагируют на любые изменения.

Фото из Flickr/Moma Aboard