Общество |

Сегодня, 21 августа, начинается ежегодная благотворительная акция Докторов-клоунов "Смех лечит!". В рамках акции, которая продлится до 2 октября, будут собирать средства для того, чтобы Доктора-клоуны могли и дальше помогать маленьким пациентам в больницах по всей Латвии.

"Только благодаря поддержке общества, Доктора-клоуны уже несколько лет ежедневно радуют детей в больницах. Собранные средства помогут нам продолжить свою работу – поддерживать маленьких пациентов, помогая им выздоравливать быстрее, легче и с улыбкой", – говорит руководитель программы "Др.Клоун" Марианна Миловска.

Она признается, что на самых первых Докторов-клоунов, появившихся в больницах шесть лет назад, врачи смотрели с некоторым недоверием.

"Сначала мы ощущали небольшой скептицизм, но сейчас, когда мы своей работой показали, на что способны, медицинский персонал относится к Докторам-клоунам как к своим помощникам. А самое главное – дети видят, что больница – это не всегда страшно и больно, что во время лечения есть место улыбке и радости".

За шесть лет Доктора-клоуны для сотен детей в латвийских больницах сделали процесс лечения хоть немного легче, уменьшая волнение, страх, одиночество, которые часто влияют на скорость выздоровления.

"В каком-то смысле Доктора-клоуны выполняют некоторые функции психолога, помогая как детям, так и их родителям, – подчеркивает Марианна. – Они работают с маленькими пациентами в сложной и неприятной для любой семьи ситуации. Видя, что несмотря на болезнь, ребенок радуется, и самим родителям становится немного легче".

Не первый год акцию "Смех лечит!" поддерживает Латвийское телевидение.

"Важность акции не только в том, что она призывает делать добрые дела, но и в том, что она предлагает посмотреть на будни больницы глазами маленьких пациентов – тем самым способствую развитию эмпатии. Самоотверженная работа Докторов-клоунов в латвийских больницах ежедневно дает возможность детям и их родителям хоть ненадолго отвлечься и улыбнуться, поэтому поддержка акции – это большая честь для LTV", – говорит член правления LTV по вопросам развития Сергей Нестеров.

Программу Докторов-клоунов можно поддержать, внеся свое пожертвования в ящички в магазинах сети Rimi, сделав перечисление на благотворительный счет организации "Др. Клоун".

Позвонив по телефону 90006086, можно пожертвовать 1.42 EUR, а по номеру 9000666 – 4.27 EUR за каждый сделанный звонок.

"Программа Докторов-клоунов – один из тех проектов, который особенно дорог нам самим, работникам Rimi, особенно тем, кто сами являются родителями, и знают, насколько важны улыбка, радость и поддержка в трудную минуту, когда ребенок оказывается в больнице, а рядом оказывается кто-то, кто помогает отвлечься и поскорее выздороветь", – рассказывает руководительница по связям с общественностью Rimi Latvia Даце Прейса.

Кроме того, долгосрочный партнер организации "Др.Клоун" – предприятие по переработке молока Food Union – и в этом году продолжает поддерживать Докторов-клоунов. 1 евро цент от каждой покупки продуктов бренда "Расенс" будет направлен на работу с маленькими пациентами во всех больницах Латвии.

"С самого начала мы были рядом с Докторами-клоунами, и видим, насколько важно их присутствие в больницах, в те моменты, когда маленьким пациентам и их родителям нужна не только медицинская, но и эмоциональная помощь. Я очень рад, что этот социально важный и позитивно принятый обществом проект развивался в сотрудничестве с нашей маркой Rasēns. Приглашаю всех неравнодушных людей и в этом году поддержать Докторов-клоунов и участвовать в акции "Смех лечит!". Так мы все вместе можем помочь нашим детям быстрее набираться сил и выздоравливать", – уверен Нормундс Станевичс, председатель правления А/о "Рижский молочный комбинат" (группа Food Union) и финансовый директор Food Union в Европе.

"Др.Клоун" – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года. Ее представители – 40 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.