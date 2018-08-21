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Министерство здравоохранения пересмотрело нормы питания для учащихся в латвийских школах. Поводом для этого послужили рекомендации специалистов по питанию и Всемирной организации здравоохранения, а также проблема ожирения среди детей и молодежи, пишет Diena.

Изменения во вторник обсудит правительство. Хотя это и является шагом в правильном направлении, опасения вызывает недостаточное государственное финансирование и способность детей адаптироваться к другому рациону. Предложение Минздрава увеличить государственное финансирование для питания в школах потребует выделения из бюджета 6-7 миллионов евро, и этот вопрос уже будет решать новое правительство, отмечает издание.

Изменения в правилах Кабинета министров предусматривают, что энергетическая ценность пищи будет снижена во всех возрастных группах - начиная с детсадовцев и заканчивая старшеклассниками. В то же время в питании существенно возрастет количество овощей и фруктов, молока и молочных продуктов.

Фото из Flickr/Ella Olsson/Brent Hofacker