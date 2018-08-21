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В среду, 22 августа, в 18:00 в здании Бывшего биологического факультета Латвийского университета (бульвар Кронвальда 4, Рига), состоится беседа на тему "Это было навсегда, пока не стало СЕЙЧАС".

Участниками станут эссеист, писатель и историк Кирилл Кобрин и профессор межкультурной коммуникации и автор Денис Ханов. Мероприятие будет проходить на русском языке. Вход свободный.

В рамках мероприятия "Беседы RIBOCA" рижан приглашают для обсуждения и решения вопросов, отражающих темы художественных работ, включенных в биеннале, и подчеркивающие их важность.

"Сейчас, когда все более важную роль играют изображения и образы, когда мысли и идеи все чаще предлагаются в качестве привлекательно упакованных объектов, RIBOCA приглашает на встречу двух собеседников в аудиторию здания Бывшего биологического факультета Латвийского университета на "Беседы RIBOCA", чтобы в свободном формате обмена идеями с вполне понятным началомб но непредсказуемым результатом, завести беседу, в ходе которой слушатели смогут участвовать со своими комментариями и вопросами", - отмечают организаторы мероприятия.

Рижская международная биеннале современного искусства (The Riga International Biennial of Contemporary Art - RIBOCA) - это масштабная выставка современного искусства, которая проходит впервые в этом году (2 июня – 28 октября, 2018). На выставке принимают участие 104 художника со всего мира, представляющих свои работы на 8 площадках в Риге и Юрмале, а также 10 инсталляций на открытом воздухе в городской среде.