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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) 26 августа проводит в Риге мероприятие "Ночь технического осмотра", во время которого можно бесплатно проверить техническое состояние транспортного средства. Мероприятие начнется в 12 часов дня на ул. Атенас, 2, а закончится около 12 часов ночи.

Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технически исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников дорожного движения.

Ночь техосмотра проходит в Риге уже в седьмой раз, ранее в ходе мероприятия проверку прошли 1357 автомобилей. Поскольку в Риге, как правило, интерес к мероприятию очень высокий, CSDD призывает клиентов обратить внимание на порядок посещения мероприятия.

Фото из Flickr/VAS CSDD