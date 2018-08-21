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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) 26 августа в Риге мероприятие "Ночь технического осмотра - 2018", во время которого проверить техническое состояние транспортного средства можно бесплатно.

Мероприятие начнется в 12 часов дня на ул. Атенас, 2, а закончится около 12 часов ночи. Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технические исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников движения.

Ночь технического осмотра проходит в Риге уже в седьмой раз, ранее в ходе мероприятия проверку прошли 1357 автомобилей. Поскольку в Риге, как правило, интерес к мероприятию очень высокий, клиентов призывают обратить внимание на порядок посещения мероприятия.

Фото из Flickr/VAS CSDD