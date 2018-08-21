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Во вторник, 21 августа, состоится заседание суда, на котором рассмотрят дело об инциденте, произошедшим 9 мая в парке Победы. Айнис Спрогис стоял в парке с плакатом, на котором было написано: "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык", сообщает Skaties.lv .

На мероприятия 9 мая Айнис Спрогис явился настоять на том, что знать государственный язык обязательно. После он был задержан стражами порядка, которые отвезли его в полицейский участок.

Спрогис утверждает, что более часа его "мариновали", не объяснив причин задержания. Однако на видео с места событий видно, как один представитель стражей порядка пояснил, что Спрогиса задержали, поскольку против него написано заявление.

Спрогису может грозить штраф в размере 250 евро.

Напомним, 9 мая полиция выдворила из парка Победы по крайней мере трех участников акции протеста и задержала одного из них.

Фото: Skaties.lv