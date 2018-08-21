Задержанному 9 мая с плакатом о "незнании госязыка" грозит штраф (11)

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Общество | 21 августа 2018 года, 15:47

Во вторник, 21 августа, состоится заседание суда, на котором рассмотрят дело об инциденте, произошедшим 9 мая в парке Победы. Айнис Спрогис стоял в парке с плакатом, на котором было написано: "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык", сообщает Skaties.lv .

На мероприятия 9 мая Айнис Спрогис явился настоять на том, что знать государственный язык обязательно. После он был задержан стражами порядка, которые отвезли его в полицейский участок.

Спрогис утверждает, что более часа его "мариновали", не объяснив причин задержания. Однако на видео с места событий видно, как один представитель стражей порядка пояснил, что Спрогиса задержали, поскольку против него написано заявление.

Спрогису может грозить штраф в размере 250 евро.

Напомним, 9 мая полиция выдворила из парка Победы по крайней мере трех участников акции протеста и задержала одного из них.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 11
Ипать Патриотофф23 минуты назад
Голубчик, самому себя плюсовать - признак шизофрении.

P.S. Термин "голубчик" относится в вашему каминг-ауту.
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Ипать Патриотофф18 минут назад
Вы свои болезни на других-то не переносите. :) Каждый шизофреник искренне считает, что он здоров, а окружающие больны. Вы только что подтвердили свой диагноз. :)

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Ж7 минут назад
Тут диагноз заболеваний,весьма опасен,для окружающих.Надо бы,в соответствующие органы,заявить.Пусть присмотрят,сделают прививки.Тут всё может быть,даже бешенство,судя по высерам.
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