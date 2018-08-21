Задержанному 9 мая с плакатом о "незнании госязыка" грозит штраф (11)
Во вторник, 21 августа, состоится заседание суда, на котором рассмотрят дело об инциденте, произошедшим 9 мая в парке Победы. Айнис Спрогис стоял в парке с плакатом, на котором было написано: "Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык", сообщает Skaties.lv .
На мероприятия 9 мая Айнис Спрогис явился настоять на том, что знать государственный язык обязательно. После он был задержан стражами порядка, которые отвезли его в полицейский участок.
Спрогис утверждает, что более часа его "мариновали", не объяснив причин задержания. Однако на видео с места событий видно, как один представитель стражей порядка пояснил, что Спрогиса задержали, поскольку против него написано заявление.
Спрогису может грозить штраф в размере 250 евро.
Напомним, 9 мая полиция выдворила из парка Победы по крайней мере трех участников акции протеста и задержала одного из них.
Фото: Skaties.lv
P.S. Термин "голубчик" относится в вашему каминг-ауту.