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Многих торговцев и покупателей в Латвии беспокоят маленькие собачки, хозяева которых берут животных с собой в магазин, сообщил президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрик Данусевич.

"Не всегда торговцы могут вовремя заметить этих маленьких животных и призвать владельцев не заходить с ними в магазин, как того требуют правила. В результате собаки оставляют за собой грязь, что создает риск продуктам для остальных покупателей. Торговцы призывают владельцев собак уважать других жителей и не идти за покупками со своими домашними любимцами", - указал Данусевич.

Во вторник, 21 августа, состоялась ежегодная встреча ЛАТ и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Представитель ПВС Татьяна Марченкова рассказала об актуальных вопросах в отрасли распространения продовольствия и надзора за ним.

По ее словам, государство наконец приняло разумные правила в отношении медицинских проверок работников сферы оборота пищевых продуктов. В дальнейшем проверки будут проходить у семейного врача до вступления на должность. Решение о повторных проверках будет принимать работодатель.

Между тем, торговцы и ПВС также обеспокоены тем, что самоуправления не желают информировать контролирующие инстанции о выданных разрешениях на торговлю продуктами питания. В результате выездная продажа мяса, молока и других продуктов проходит без соответствующего охлаждающего оборудования. Наблюдается и нелегальная торговля овощами и фруктами.

Также ЛАТ во время встречи повторно проинформировала владельцев ресторанного бизнеса о необходимости указывать в меню аллергены.

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