Общество |

В будущем в лечебных и учебных учреждениях, учреждениях социального ухода и реабилитации может появиться вегетарианское меню. Это предусматривают принятые во вторник поправки к правилам правительства.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сейчас в комплексное меню в указанных учреждениях могут входить вегетарианские блюда, но комплексное меню для вегетарианцев недоступно. В дальнейшем эти заведения не будут обязаны обеспечивать вегетарианское меню каждый день, но такая возможность будет по письменному заявлению и взаимной договоренности.

По признанию диетологов, сбалансированное и полноценное вегетарианское меню, из которого исключены рыба и мясо, способно обеспечивать детей и взрослых необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами.

Учреждения должны будут обеспечивать вегетарианское меню, если на него есть спрос, а в детских учреждениях вегетарианское меню будет обеспечиваться по письменному заявлению законного представителя ребенка.