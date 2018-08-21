В больницах и школах Латвии может появиться вегетарианское меню (6)
В будущем в лечебных и учебных учреждениях, учреждениях социального ухода и реабилитации может появиться вегетарианское меню. Это предусматривают принятые во вторник поправки к правилам правительства.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сейчас в комплексное меню в указанных учреждениях могут входить вегетарианские блюда, но комплексное меню для вегетарианцев недоступно. В дальнейшем эти заведения не будут обязаны обеспечивать вегетарианское меню каждый день, но такая возможность будет по письменному заявлению и взаимной договоренности.
По признанию диетологов, сбалансированное и полноценное вегетарианское меню, из которого исключены рыба и мясо, способно обеспечивать детей и взрослых необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами.
Учреждения должны будут обеспечивать вегетарианское меню, если на него есть спрос, а в детских учреждениях вегетарианское меню будет обеспечиваться по письменному заявлению законного представителя ребенка.
Спорт сейчас это и модно и полезно...и это видно по нынешнему поколению!
Здоровые,длинные(180-195см) парни,хорошие фигуры и девочки сейчас многие тоже спортивные,ухоженные.
В мое время/молодость(а это совсем уж недавно),такого не наблюдалось.
Спорт.залов не было,ходили прыщавые,пили пивко и тусили бог знает где:))