В больницах и школах Латвии может появиться вегетарианское меню (6)

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Общество | 21 августа 2018 года, 16:28

В будущем в лечебных и учебных учреждениях, учреждениях социального ухода и реабилитации может появиться вегетарианское меню. Это предусматривают принятые во вторник поправки к правилам правительства.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сейчас в комплексное меню в указанных учреждениях могут входить вегетарианские блюда, но комплексное меню для вегетарианцев недоступно. В дальнейшем эти заведения не будут обязаны обеспечивать вегетарианское меню каждый день, но такая возможность будет по письменному заявлению и взаимной договоренности.

По признанию диетологов, сбалансированное и полноценное вегетарианское меню, из которого исключены рыба и мясо, способно обеспечивать детей и взрослых необходимыми белками, витаминами и минеральными веществами.

Учреждения должны будут обеспечивать вегетарианское меню, если на него есть спрос, а в детских учреждениях вегетарианское меню будет обеспечиваться по письменному заявлению законного представителя ребенка.

Комментарии 6
лина ч1 час назад
вообще не поддерживаю. итак дети рахитики многие, витаминов не хватает, ходят шатаются, так еще и мяса лишить. взрослые пусть как хотят питаются, а вот детишкам жизненно необходимо и мясо, и птица, и рыба!
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Тимурик48 минут назад
Лино я вижу спортивное,здоровое и красивое поколение!
Спорт сейчас это и модно и полезно...и это видно по нынешнему поколению!
Здоровые,длинные(180-195см) парни,хорошие фигуры и девочки сейчас многие тоже спортивные,ухоженные.
В мое время/молодость(а это совсем уж недавно),такого не наблюдалось.
Спорт.залов не было,ходили прыщавые,пили пивко и тусили бог знает где:))
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Одобряем на 100%5 минут назад
Наконец-то появятся люди, у которых в жизни есть какие-то моральные принципы, а не только пожрать.
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