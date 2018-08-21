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Генеральная прокуратура в июле по заявлению следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отказалась начать уголовный процесс о возможной утечке информации по делу депутата Сейма Аскольда Клявиньша (СЗК).

Следователь обратился к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в мае, указав, что при расследовании дела со стороны премьер-министра Мариса Кучинскиса произошла утечка сведений, полученных в ходе досудебного расследования. Публично о деле стало известно 21 июня, когда Сейм дал согласие на обыск по месту жительства депутата.

Старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Модрис Адлерс через посредничество специалиста прокуратуры по общественным отношениям Уны Реке подтвердил, что сведения о возможной утечке информации поступили от следователя, ведущего процесс. Более подробных комментариев он не дал, сославшись на то, что информация является классифицированной.

2 июля принято решение о завершении проверки и отказе в возбуждении уголовного процесса из-за отсутствия состава преступления.

Депутат Рижской думы, бывшая замначальника KNAB Юта Стрике сегодня утром писала в фейсбуке, что располагает сведениями о том, указывающими на преступление, "которое при помощи начальника KNAB Екаба Страуме совершил Кучинскис, предупредив своего товарища по партии Клявиньша о начале уголовного процесса и планируемых процессуальных действиях, что позволило Клявиньшу уничтожить доказательства и навредить расследованию". Стрике не стала комментировать свое заявление.

В передаче Латвийского Телевидения "De facto" напомнили, что в июне, когда Сейм принимал решение о разрешении на обыск Клявиньша, он с трибуны Сейма заявил, что узнал слухи о начатом против него деле, получив СМС.

Кучинскис сказал, что о делах государственной важности он получает информацию заранее, но отрицал, что это создает риск утечки, например, из бюро премьера, так как с руководителями учреждений Кучинскис общается один на один.

KNAB ведет уголовный процесс против депутата Клявиньша о злоупотреблении использовании служебным положением в корыстных целях.

Ранее сообщалось, что Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям дала разрешение на обыски у депутата Аскольда Клявиньша (СЗК).

Фото: flickr.com/Saeima