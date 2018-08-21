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В среду, 22 августа, на рассвете температура воздуха в Латвии опустится до +6..+11 градусов, только на некоторых участках побережья будет около +16 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, умеренный западный ветер.

Температура воздуха днем повысится до +18..+22 градусов.

В Риге в среду осадков не ожидается, будет преобладать переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью местами опустится до +9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Фото: pixabay.com