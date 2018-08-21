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Министерство земледелия подсчитало, что в результате засухи фермерам нанесены убытки в размере около 360 млн евро. Госучреждение обратилось в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой эти убытки компенсировать. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на LNT Ziņas.

Отрасли скотоводства, где зеленый урожай сократился на 54% и приходится тратить финансовые средства на закупку корма, нанесены убытки в 100 млн евро. Между тем не полученные доходы отрасли растениеводства могут достигнуть 160 млн евро, 28 млн из которых являются убытками хозяйств, выращивающих фрукты. Вызванные пожарами убытки в отрасли лесного хозяйства составляют 92 млн евро.

"Для всего сектора это очень много, это еще очень долго будет влиять на земледелие в будущем. Особенно тяжело в отрасли скотоводства, поскольку фермеры делают все, чтобы подготовить корм, последствия отразятся на ней в зимнем сезоне. Например, если корма будет не хватать, фермеры будут вынуждены забить скот", - указала директор Департамента Минземледелия по поддержке развития сельского хозяйства Лиене Янсоне.

В Эстонии в сельском хозяйстве уже допускают волну банкротства, однако Крестьянский Сейм надеется, что в Латвии до этого не дойдет и в том случае, если компенсаций не будет.

"По крайней мере своих товарищей мы призвали обратиться в банки и говорить о том, чтобы отложить основную сумму. Надеемся, что с банками на самом деле не будет проблем. Самое большое беспокойство вызывают закупщики зерна, которые часто являются зарубежными компаниями. С ними фермеры заключили договоры о доставке продукции. Иногда эти компании ведут себя агрессивно", - отметил сельскохозяйственный эксперт Крестьянского Сейма Мартиньш Тронс.

Телеканал отмечает, что засуха могла нанести ущерб около 15 000 сельских хозяйств. Доходы фермеров, выращивающих зерновые, будут по крайней мере на 30% ниже, а отрасль овощеводства и фруктовых хозяйств ожидает упадок в 45%. Министерство решило сделать все, чтобы получить хотя бы часть компенсаций. Однако уже ясно, что всю запрошенную сумму ЕК не выделит, поскольку на данный момент компенсации запросили многие другие государства, которые пострадали от засухи.

Ранее сообщалось, что с весны на большей части страны продолжается засуха. В этом году только в январе и апреле количество осадков достигло нормы.

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