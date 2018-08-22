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В четверг в Латвию начнет поступать теплый воздух с юга, а в субботу и воскресенье через страну пройдет атмосферный фронт, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг будет солнечно, после прохладной ночи воздух прогреется до +22..+27 градусов. В пятницу местами возможны кратковременные дожди, во второй половине дня в центральной и западной части страны - грозы. Температура поднимется до +24..+29 градусов.

В пятницу вечером и в ночь на субботу дожди могут быть сильными. Прогнозы о количестве осадков отличаются, но по крайней мере в части Латвии небо будет затянуто облаками. Тепло может сохраниться в восточной части страны.

Возможно, воскресенье станет самым холодным и дождливым днем недели.

Долгосрочные прогнозы позволяют надеяться, что сентябрь будет более сухим и солнечным, чем обычно. Количество осадков в первой половине осени будет ниже нормы, и температура воздуха ожидается выше, чем в другие годы.