Военная техника на дорогах, самолеты - в воздухе: жителей просят с этим считаться (2)

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Общество | 22 августа 2018 года, 09:52

На всей территории Латвии проходит тотальная проверка обороноспособности государства - крупнейшие в истории страны военные учения "Намейс 2018". Армия выходит с военных баз и полигонов, и рядовым жителям необходимо считаться с ее более заметным присутствием в течение двух следующих недель - военный транспорт будет на дорогах, самолеты - в воздухе, корабли - на воде, пишет Neatkariga.

Вчера в Национальных вооруженных силах прошло оповещение военнослужащих о всеобщем сборе для проверки эффективности системы оповещения и реагирования государства на угрозы, а в последующие дни в разных регионах страны военные будут проводить тактические учения.

Напомним, в Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Намейс 2018", которые продлятся до 2 сентября.

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 2
Well4 минуты назад
А чего ж вы не рассказываете, как вчера в Литве НАТОвский автомобиль протаранил легковушку с муж иной и его ребенком? Вояки не уступили гражданскому авто дорогу дорогу, видать, посчитав, что они тут главные.
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Patriot4 минуты назад
Mùsu brunotie spèki un sabiedrotie paràda, ka esam gatavi dot pretriecienu brunotajam iebrucèjam. Tauta atbalsta un vajadzìbas gadìjumà vienmèr sniegs atbalstu mùsu dzimtenes aizstàvjiem.
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