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На всей территории Латвии проходит тотальная проверка обороноспособности государства - крупнейшие в истории страны военные учения "Намейс 2018". Армия выходит с военных баз и полигонов, и рядовым жителям необходимо считаться с ее более заметным присутствием в течение двух следующих недель - военный транспорт будет на дорогах, самолеты - в воздухе, корабли - на воде, пишет Neatkariga.

Вчера в Национальных вооруженных силах прошло оповещение военнослужащих о всеобщем сборе для проверки эффективности системы оповещения и реагирования государства на угрозы, а в последующие дни в разных регионах страны военные будут проводить тактические учения.

Напомним, в Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Намейс 2018", которые продлятся до 2 сентября.

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида.

Фото из Flickr/Latvijas armija