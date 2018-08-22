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Предложение доверить функцию проведения техосмотра транспортных средств автосервисам, а не станциям ТО Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чревато конфликтом интересов и дорого обойдется конечному потребителю услуги, заявил в эфире LTV7 руководитель инспекции по сертификации и контролю транспортных средств CSDD Янис Лиепиньш.

По его подсчетам, затраты латвийцев за 10 лет одни из самых высоких - четвертое место в Евросоюзе.

"Во-первых, другие страны ЕС в этом направлении не идут, не отдают техосмотр автосервисам. Фактически только в одном государстве такое происходит – это Нидерланды, и там это так сложилось исторически. Во-вторых, в последние 10 лет уже дискуссия была не только в Кабинете министров, но и в Сейме, и рассматривался такой вопрос. В связи с тем, что там есть очень большой интерес между тем, кто проводит ремонты, и тем, кто производит надзор над ремонтом, возникает большой конфликт интересов", - пояснил Лиепиньш.

Поэтому и Еврокомиссия считает эту систему одной из самых рискованных, которые могут внедрить у себя страны-участницы, в том числе Латвия, отметил он.

"CSDD однозначно не согласна с этим предложением. По той причине, что в Латвии на данный момент одна из самых, скажем так, современных и развитых систем техосмотра; во-вторых, техосмотр производится не только по части технического состояния автомобиля, но это и государственная функция. Это – контроль водителей, контроль уплаты налогов и, в-третьих, – это контроль штрафов. Если мы изо всего этого контекста всей большой системы вырываем всего одну часть – остальная система не может работать, как прежде. И тогда появляется вопрос, кто за это будет платить, если в Латвии нужно делать новую систему? Систему надзора за водителями, за налогами, за штрафами. И за теми же страховками. В конечном итоге, мы считаем, за это каждому автовладельцу придется платить намного больше, чем на данный момент", - пояснил эксперт.

Напомним, как ранее писал Mixnews, совет по конкуренции выступил с инициативой передать функции техосмотра частным автосервисам, так как государство необоснованно запрещает частным предприятиям участвовать в рынке техосмотра транспортных средств, уверены в ведомстве.

Источник: rus.lsm.lv

Фото: infoliepaja.lv