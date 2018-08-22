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Уже четвертый год подряд Юрмала приглашает отпраздновать начало сентября в Каугури – 1 сентября город-курорт будет отмечать праздник Каугури. Во время праздника состоится выступление певицы Елки.

На сцену также выйдет певец Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, чтобы представить свою особую концертную программу. На концерте выступит и хип-хоп объединение Olas.

Во время праздника будет показано экстремальное велошоу, юмористический стендап-представление, а также будут организованы разнообразные развлечения для детей и молодежи.

В завершение праздника – красочный салют. Вход на все мероприятия свободный.