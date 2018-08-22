Эксперты: министерства Латвии не хотят рассказывать о своих советниках (3)

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Общество | 22 августа 2018 года, 11:47

Консультанты правительства Латвии, особенно внештатные советники, должны быть публично известны, причем следует указывать, кто из них получает и кто не получает вознаграждение, говорится в докладе Антикоррупционной межгосударственной группы Совета Европы (GRECO).

В докладе говорится, что при посещении Латвии авторам исследования было сложно получить точную информацию о консультантах, особенно внештатных, об их количестве, функциях и статусе. Авторы исследования тем не менее получили уверенность в том, что не существует практики принимать на эти должности родственников.

Также отмечается, что в Латвии нет ограничений по числу консультантов. В каждом учреждении количество внештатных консультантов составляет от трех до пяти, а в ряде случаев, например, в Министерстве здравоохранения - до 20.

Имена внештатных советников премьера опубликованы в "Латвияс Вестнесис", некоторые министерства публикуют данные о консультантах на сайтах, однако информация о таких работниках должна быть всеобъемлющей, говорится в докладе.

В докладе рекомендуется также предоставить Госполиции и Государственной пограничной охране необходимые средства для выполнения функций и на достойные зарплаты работников, разработать точные и объективные критерии предоставления премий, ввести программу защиты осведомителей.

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Друзья, сестры, братья, весь клан получает нехилые зарплаты за якобы советы. Кто же захочет об этом распространяться! Стиль професии латыш. Мозгов нет за то есть деньги из бюджета для своей многочисленной семьи.
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Прапорщик Пагребняк45 минут назад
Всё семейное древо советники
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..1 час назад
Особенно ,если эти советники, иностранные агенты...
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