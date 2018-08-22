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Консультанты правительства Латвии, особенно внештатные советники, должны быть публично известны, причем следует указывать, кто из них получает и кто не получает вознаграждение, говорится в докладе Антикоррупционной межгосударственной группы Совета Европы (GRECO).

В докладе говорится, что при посещении Латвии авторам исследования было сложно получить точную информацию о консультантах, особенно внештатных, об их количестве, функциях и статусе. Авторы исследования тем не менее получили уверенность в том, что не существует практики принимать на эти должности родственников.

Также отмечается, что в Латвии нет ограничений по числу консультантов. В каждом учреждении количество внештатных консультантов составляет от трех до пяти, а в ряде случаев, например, в Министерстве здравоохранения - до 20.

Имена внештатных советников премьера опубликованы в "Латвияс Вестнесис", некоторые министерства публикуют данные о консультантах на сайтах, однако информация о таких работниках должна быть всеобъемлющей, говорится в докладе.

В докладе рекомендуется также предоставить Госполиции и Государственной пограничной охране необходимые средства для выполнения функций и на достойные зарплаты работников, разработать точные и объективные критерии предоставления премий, ввести программу защиты осведомителей.