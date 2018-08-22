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Учитывая практику других стран и характер военных конфликтов, необходимо рассмотреть возможность строительства бункеров в общественных местах, говорится в проекте доклада о введении в Латвии всеобъемлющей системы обороны, подготовленном Министерством обороны.

В проекте доклада говорится, что уровень угроз в Латвии достиг такой степени сложности, что оборона государства только военными средствами больше невозможна, потому что не охватывает все слои гибридной угрозы.

Государственная оборона должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных органов преодолевать кризис, устойчивости к внешним влияниям, и к этой цели нужно приспособить систему обороны, чтобы она опиралась на взаимное доверие и партнерство жителей и государственных органов.

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