Спасение от гибридной угрозы: Минобороны хочет построить бункеры (+ОПРОС) (59)

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Общество | 22 августа 2018 года, 13:11

Учитывая практику других стран и характер военных конфликтов, необходимо рассмотреть возможность строительства бункеров в общественных местах, говорится в проекте доклада о введении в Латвии всеобъемлющей системы обороны, подготовленном Министерством обороны.

В проекте доклада говорится, что уровень угроз в Латвии достиг такой степени сложности, что оборона государства только военными средствами больше невозможна, потому что не охватывает все слои гибридной угрозы.

Государственная оборона должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных органов преодолевать кризис, устойчивости к внешним влияниям, и к этой цели нужно приспособить систему обороны, чтобы она опиралась на взаимное доверие и партнерство жителей и государственных органов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 59
Abc2 часа назад
С начала 90x все бункеры разрушили иотдали под магазины А сейчас ещё денег клянчат, чтобы построить. бред какой-то
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кот2 часа назад
Надо построить только один бункер и поместить туда "умников" из МО Латвии.Туда же надо законсервировать любителей покаркать о военной угрозе со стороны России.
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Цврк шапито2 часа назад
Да вас дебилов, можно без грима и без редакции текстов пускать на РТП в передаче Петросяна,успех обеспечен.Вас не смущает имбециллов,что над вами весь мир потешается?!
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